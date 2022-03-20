祖母入亞博「失聯」 孫看新聞一度憂已死

無音信逾10日後 院舍只告知仍陽性

C小姐的75歲祖母曾兩度中風，患糖尿病及高血壓，一家上月中收到院舍通知祖母快速檢測呈陽性，由於院舍爆疫，祖母連同其他院友，約於2月18日被送往亞博。至3月初，家人目睹連續有旅遊巴接送院友回院舍，開始向院舍查詢祖母情况及未能離開亞博的原因，院舍只表示祖母檢測結果仍為陽性，未能交代其他詳細資料。

直到3月中，C從電視節目得悉館內有長者多日未能洗澡，感到非常不安，一家再嘗試向院舍查詢亞博的聯絡方法，但對方稱只能透過院舍查詢，C無奈道：「但院舍嘅答覆一直令唔到我哋安心。」

求助區議員 獲社署告知精神良好

3月16日，亞博有3名老婦昏迷後不治。C受訪時憶述當日經歷，不禁哽咽，她說當日早上得悉有老婦離世後一直心緒不寧，「好驚係自己嫲嫲」，直到得悉離世長者的歲數與祖母相距甚遠，方鬆一口氣。

是次事件令C頓悟，「唔希望到嫲嫲離世先聯繫到工作人員，唔想有呢個遺憾」，她同日晚上向區議員求助，翌日早上獲告知祖母身在6號展館，亦有自稱社署職員致電C，表示其祖母精神良好，惟病毒量較高，故未能離開隔離設施。C形容，除此之外，一家對祖母的情况近乎一無所知，至今無異於失去聯絡，促請政府定期向院友家屬報告亞博館內長者用膳、換片等情况。

（新冠疫情）