市民接「時光倒流」檢疫令 登記半月接獲 要求隔離至「簽發前5日」

市民黃先生說，因父親快速檢測陽性，他被上司要求提供檢疫令，否則不准在家工作。他透過手機短訊上的連結登記及提交資料，卻未能下載檢疫令，故上周一（14日）透過電郵向衛生署查詢，一直沒回覆。

有人無法下載隔離令

熱線覆「無法協助」

其後，他聽到衛生防護中心總監徐樂堅說下載檢疫令遇問題可電熱線1836 119，便致電求助，「由於我是同住人，不是陽性確診，我在語音對話選擇了非陽性，然後就被中斷對話了。於是，我唯有在語音選擇陽性，填上身分證等資料再等衛生防護中心回覆」。他說上周五（18日）獲回覆，職員稱無法協助，「說他們並非負責處理相關事宜」。

張竹君：有手機型號無法下載 已修正

黃說：「一開始講電郵，然後再講打電話，兩者根本都解決不到事情。我隔離令下載唔到，亦唔可以違反隔離令去返工，究竟政府係咪想逼死小市民！」衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨在疫情記者會稱，知道某些手機型號在抗原檢測平台下載檢疫令時有技術問題，相關問題已修正，籲早前下載隔離令失敗者重新下載。

另外，公立醫院醫護陳小姐說，其母2月17日不適，即日交了樣本瓶，翌日快速檢測陽性。至2月28日，母親已無病徵，才獲短訊通知17日呈交的樣本為陽性，其母同日在衛生防護中心網站登記，豈料至上周二（15日），陳及父親才收到衛生署於3月8日發出的檢疫令，要求二人隔離至3月3日。陳小姐說：「是時光倒流嗎？」

衛署：核酸陽性現可網頁取檢疫令

衛生署回覆稱，早前推出供已獲核酸檢測呈陽性的市民申報同住家人等資料的網頁，初期經人手處理，以郵遞方式發隔離令及檢疫令，或需時較長。此平台已建立電子系統，能在網頁下載檢疫令或隔離令。

明報記者

（新冠疫情）