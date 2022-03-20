稱亞博長者多需護理 高拔陞：「內援」助增照顧量

指長者或急轉差 「不是這麼易照顧」

高拔陞解釋，不少亞博接收的病人都長期臥牀，未必需要複雜醫療程序，反而需不少貼身護理程序，「醫院都不是個個（每日）洗澡」，形容照顧長者病人「就是一個很人力密集的工作」。至於有關社署負責營運的亞博場館，高拔陞說該處也有具經驗的老人科醫生照顧病人，但希望市民明白「好現實，不是這麼容易照顧」，老人病患轉差的速度可以很快，不過他稱，相信可以看看有否地方可做得更好，例如在觀察上會否需要多一點時間。

食物及衛生局長陳肇始亦表示，目前政府密鑼緊鼓開設暫託中心，啟德郵輪碼頭的1200張牀將會分階段開啟，另有6間不同私家醫院承諾會幫忙接管暫託中心，會逐步開放。

內地醫護需時適應 先做「快上手工作」

至於近日網上出現內地援港醫護與本地醫護分工的爭議，高拔陞回應稱，內地醫護來港後，即晚已簡單對接並隨即「開工」，「他們好心急，我們都好心急，同事見到他們來非常開心，覺得救兵到」，但內地醫護適應新環境，例如適應電腦派藥系統需要時間，雙方討論後先安排內地醫護處理「盡快上手的工作」，同步安排10多個模擬救護站讓內地醫護熟習，現在已經「撈埋一起工作」。

目前「不會整完中文報告要翻譯英文」

高拔陞強調，目前「不會出現整完中文（醫療報告）要翻譯英文」。他解釋，雖然習慣用英文的醫護比較多，但醫管局過往也有醫護使用中文。他又說，兩地醫生「大家都做相同專科，一看就會明」，例如他曾與內地專家討論亞博館如何加強供給氧氣，內地醫護提出可以儀器代替，他因一時想不起「oxygen concentrator」的中文，問到「是否叫集中氧氣？」經過了解，得悉儀器中文名稱叫「製氧機」，「大家講就會明白了」。他又說，目前來自私人機構、大學及已退休的醫護一開始也未必熟悉醫管局系統，「這個（情况）我們不擔心」。

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