函國際商務委會 林鄭：檢討「禁飛」

陸路出境者明起須額外接受快測

另外政府公布，自明天起經陸路出境前往內地或澳門的旅客，包括深圳灣口岸或港珠澳大橋香港口岸，須持有48小時內的核酸檢測陰性結果外，離境前亦須接受額外快速核酸檢測，政府將在出入境管制站開放前1小時至關閉前1小時提供免費檢測服務，預計檢測程序需時1至2小時，政府發言人呼籲旅客預留時間。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日表示，有關措施是為進一步預防本地個案輸出，以及配合內地防疫工作。

林鄭月娥日前承認，市民對防疫措施耐性正減退、金融機構對香港對外隔絕失去耐性，並在今日或明日交代部分措施的未來方向。林太昨日在記者會被問到去信原因，她說非常重視香港的國際地位，並每月向IBC提交抗疫報告，她留意到上月發表報告後，有委員反映對停課和出入境管制的憂慮，故再去信提供更多資訊，強調與商會聯絡是持續工作，不存在是否夠快或太遲。

林太上周五（18日）致函IBC的信件，解釋多項防疫措施最新安排，提及目前政府最優先工作是為長者接種疫苗，特別是住在院舍的長者。對於有委員關注的全民檢測，林太稱留意到消息公布後，引來社會注意及製造不安，重申政府需小心及精心規劃該大型行動。她又說，了解商會關注重啟本港與海外及內地的免檢疫通關，但現時會先檢討個別地區的「禁飛」規定，讓滯留外地的港人返港。

議員倡旅客閉環 允於指定酒店談生意

自由黨副主席、立法會議員李鎮強認為，有需要檢討現時的「禁飛」措施，再循序漸進達至通關，他舉例，先恢復航班往來1至2周作觀察，旅客亦要完成疫苗接種及持有效檢測結果等，其後再檢討是否需進一步放寬旅客入境後的隔離日數等，亦可研究派發手帶代替酒店隔離，甚至閉環式管理，容許商界在指定酒店洽談生意，他認為可達至追蹤效果，並平衡經濟需要。

（新冠疫情）