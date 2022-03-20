3專家顧問倡逐步復常 政府有保留 陳肇始：任何調整需非常小心 議員批選擇性聽意見

特首林鄭月娥日前稱，最快今日或明日全面交代一系列抗疫措施未來方向。兩名政府專家顧問港大醫學院長梁卓偉及港大微生物學系講座教授袁國勇近日均提出復常路線圖，梁卓偉認為應爭取6至8周內為九成長者打齊針，並購買至少百萬療程輝瑞新冠口服藥，屆時便可放寬社交距離措施；袁國勇則認為應爭取在夏季復常，疫苗接種率逾95%可逐步放寬。

袁國勇：未來可當感冒 孔繁毅：港已群體免疫

袁國勇昨接受內地傳媒「財新網」訪問時再分析，本港不可能無限期封閉邊境，可以99%接種率為目標，只要染疫或接種疫苗後產生的T細胞免疫反應仍有效，並有足夠抗病毒藥物，未來或可視新冠病毒為普通感冒或季節性流感，不再檢疫、追蹤，可逐步開關，生活恢復正常。

孔繁毅昨在接受商台《政經星期六》訪問亦提出，港大估算本港現有一半人口曾染疫，隨着接種率提高，本港已現群體免疫，如個案回落，兩針疫苗接種率近九成，可逐步放寬社交距離措施，食肆可恢復晚市堂食及4人一枱，重開運動設施。

陳：確診未明顯跌 聶德權：須老幼高接種「醫院夠頂」

3名政府抗疫顧問均稱，接種率達標便可放寬本地社交距離措施，但由特首至局長均對建議有保留（見表）。食衛局長陳肇始昨在商台《政經星期六》表示，第五波疫情的快速上升期趨勢明顯遏止，但每日確診數字未明顯下降，形容「不確定性仍然有」，又擔心市民抗疫疲勞，呼籲市民別鬆懈，小心疫情反彈。被問到能否放寬入境限制，她說現階段任何調整都要非常小心，因有可能帶來風險及更多不確定性，導致社區爆發。不過她又說，明白市民有不同需要，目前最重要是留意現有數據，密切觀察及評估。

公務員事務局長聶德權昨在港台《星期六問責》稱，​​疫苗接種率不是達某數字便穩妥，需視乎高危群組、長者及小孩是否有高疫苗覆蓋率；另需視乎醫院有沒有能力處理死亡及重症，如能處理以上兩因素，社會有條件可復常，但需慎防疫情反彈。

邵家輝盼設路線圖 「最重要講幾時搞得掂」

批發及零售界立法會議員邵家輝形容，政府一直以來「摸着石頭過河」，專家提出的意見又不是次次採納，「簡單嚟講就係，啱聽就攞嚟用，唔啱聽就唔用」，業界亦「唔知政府想點」，街上已無人行，很多零售界已失八至九成生意。他認同現時本港疫情風險不會低於外地，至少應盡早解除禁飛令，但不論政府決定如何放寬措施，最重要應告訴市民「幾時搞得掂」，提出路線圖令業界有盼頭，否則「等等吓又一個星期，等等吓又一個月」，只會更無所適從。

明報記者

（新冠疫情）