保就業擬剔除 建造業斥不公憂裁員倒閉

香港建造商會會長林建榮認為保就業計劃初步剔除建造商屬不公，政府事前未有諮詢業界。他說建造業過去3個月生意急轉直下，疫情切斷行業資金鏈、人手鏈和物資鏈，三成工人確診或成緊密接觸者，另材料供應亦延誤，致整體生產力大減五成，若工程延遲，公司無法收錢，但仍要支付營運成本，加上工程界重視現金流，每月要支薪，在家工作令轉帳批核延誤，如未及轉帳，有可能倒閉。他說業界已有裁員情况，若無政府補貼則難保就業。

測量師學會會長趙錦權相信，初步剔除名單尚未定案，政府將諮詢業界。他說業界疫情期間手停口停，冀當局勿一刀切停補貼。

管理費照收 物管業料被剔除影響小

香港物業管理公司協會發言人陳志球稱業界對被剔除於新一輪保就業計劃反應不強烈，僅部分小公司憂慮有員工缺勤，外判合約具罰則，難應付罰款。他說業主照交管理費，物管界收入未受疫情影響，理論上不會裁員。

另外，髮型屋曾短暫停工，僱員卻不能申請臨時失業支援計劃，特首林鄭月娥昨回應稱髮型屋關閉28日，未符失業至少30日的要求，但髮型屋可申請保就業計劃。

（新冠疫情）