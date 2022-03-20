政府全民派物資包 「抗疫連線」將動員1萬義工

內有快測包口罩中成藥

林太表示，向全港派抗疫物資包屬「大工程」，一定要動員地區和社會組織力量，前日與130多名地區領袖、全港社區抗疫連線、地區慈善組織、服務少數族裔機構、宗教團體及大型福利機構視像開會，與會者表明將協助派發。抗疫物資包內有快速抗原測試包、口罩、中成藥和醫療資訊。

政府有向確診者及密切接觸者派發物資包，但過去有滯後情况。林太承認早期確診個案多，故有滯後，最近已有改善，政府過去5天抗疫物資包派發率達103%，補回滯後派發的物資。

陳振彬表示，全民派發抗疫物資包計劃由政府主導，抗疫連線將動員1萬名義工派發，期望每戶都收到物資，建議按地址分派，而無家者等由社福機構分派。

至於會否再現滯後，他認為今次應安排得更清晰，例如分小區派發，「今日集中港島，明日九龍，而九龍分九龍東、九龍西，相信政府有全面計劃」。對於政府未安排區議員派發，陳質疑現時多區區議員出缺，難以執行計劃。

無獲邀參與 區議員不解

民主黨沙田區議員冼卓嵐表示，政府無邀請區議員參與派發抗疫物資包。他認為區議員能直接聯絡居民，並受市民監察，分發方式將盡量公平，不理解為政府何不與區議員合作。他擔心市民不認識相關團體，有需要時難求助。

另外，新華社報道深圳首次開通至香港貨運包機航線，一架載有45噸物資的貨運包機昨早由寶安國際機場飛抵本港，航程30分鐘，運輸貨物包括部分公益基金會對港捐贈的藥品、口罩等，以及深圳本地企業出口產品。該包機會每周6班運行，初步計劃運行至下月初。

（新冠疫情）