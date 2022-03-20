孔繁毅：擬放寬口服藥指引 不論齊針否

倡滿12歲高危者全發口服藥

何栢良：否則死一萬人

醫管局總行政經理劉家獻表示得悉專家已開會討論用藥指引，局方正研究適時修改。他說前日逾1000名病人獲處方默沙東新冠口服藥，累計逾8500人獲處方該藥；輝瑞口服藥前日有400至500人獲處方，累計逾1000人使用。他說與私家醫院有既定機制安排借藥，包括新冠口服藥，局方會視乎私院是否有途徑買藥、庫存是否足以公私院共用，以及病人臨牀需要等，決定是否借出，雙方正商討，或可在短時間內訂立機制。

孔倡染Delta康復者需打第三針

另外，孔繁毅昨在商台《政經星期六》稱，現時市民如染疫前已打兩針，康復後毋須再打第三針，而已打兩針者如感染Omicron，染疫後產生的抗體可維持6至12個月，故可沿用現行規定，康復後毋須再打針，但感染較早前的Delta或原始病毒株的康復者，即使已打兩針，抗體水平亦已回落，相信不足應付Omicron，故應改為需打第三針，相信科學委員會短時間內會商討。

（新冠疫情）