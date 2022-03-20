聶德權：倘游說無效 或強制院友打針

冀未來4周上院舍打至少兩次針

聶德權昨在港台《星期六問責》說，政府早前派外展接種隊到安老院舍及殘疾院舍為院友打新冠疫苗，目前院舍平均首針接種率55％，另有四成染疫院友未打針，約一成院友因自己或家人反對，尚未接種。他說，下階段將於未來4周，派出外展接種隊到院舍至少兩次，料可為兩萬名長者打第二針，並為5000名染疫後康復的院友接種。

會由醫護團隊游說家人

聶續稱，當局正檢視院舍內多少院友不同意接種，待蒐集數據後，會由醫護團隊直接聯絡其家人，希望推高接種率，「若最後仍有一些（院友）不願意打針，要看看有什麼方法，到最後要求院友如果適合打針，一定要他接種」。

港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅昨在商台《政經星期六》表示，院舍染疫院友會有半年自然免疫，如能盡快為餘下兩成至三成沒感染者打針，相信效果可令病毒不再在院舍內爆發；至於其他長者，他認為現時最困難是為獨居長者打針，但政府現已安排外展隊上門，相信最終接種率可升至八成至九成。

孔繁毅料染疫院友自然免疫半年

安老服務協會主席陳志育表示，贊成由醫生直接聯繫院友家屬，可有效解說其對疫苗的疑慮，其後當局可再以「行政步驟」強制院友接種，「以往常聽聞，院舍職員致電家屬問（院友）打針意願，三番四次都被家屬罵，希望由醫生開口能成功游說打針」。

（新冠疫情）