4染疫長者送院亡 一有服默沙東 增16597個案 本月首跌破2萬

3死者均無打針 同有長期病

劉家獻在疫情記者會表示，有3宗染疫老翁昏迷送院後短時間死亡個案，3人均無接種新冠疫苗。其中昨日零時24分，一名87歲姓麥老翁在香港仔華貴邨華孝樓寓所咳血後昏迷，救護員到場時已無呼吸脈搏，送往瑪麗醫院後不治。劉透露老翁患有肺癆、支氣管擴張，本月11日快速測試呈陽性，13日曾到指定診所，獲處方默沙東新冠口服藥。

麥的兒子昨晚對本報記者稱，其父快測呈陽後，病徵不算嚴重，家人亦想陪伴在側，故向署方申報時選擇家居隔離。他稱，有到指定診所取藥，父親已「食到最後嗰日」，惟昨早情况突然轉差，「都冇人可以預到」。

其餘兩名死者分別94和96歲，昨晨在家或安老院舍昏迷，送院後不治，據了解，前者患腦退化及柏金遜症，後者患有心律不正、糖尿病及高血壓，曾接受手術，需長期臥牀，兩人生前快速測試均呈陽性。另外，昨午亦有一名90歲老婦在藍田一單位內昏迷，送院後不治。據了解，她早前檢測對新冠病毒呈陽性。

一死者染疫未申報 兒稱不忍分離

94歲死者的兒子陳先生表示，父親快測陽性後，只向原本一直求醫的律敦治醫院紓緩科取抗生素，並未向衛生署申報。他解釋，擔心申報後會「唔知帶我哋去邊度隔離」，不忍與老父分離，又估計送院亦不會獲更佳照顧，「可能都係得部血氧機睇，咁我哋屋企都有」。他說父親年紀老邁，按身分證雖然是94歲，但實際上只差6日就100歲，「都係遲早有一日要走，都想自己照顧，（陪）同佢走」。

劉家獻：持續發燒要睇急症

劉家獻提醒，快測陽性者如有不適，可預約指定診所求診，而由於病情可以突然轉差，市民若出現持續高燒等徵狀，應盡快到急症室求醫。他呼籲市民多留意確診的家人，尤其長者，應定期為他們量血壓，觀察病情有否轉差，並協助長者使用電話、電腦報告病徵。

昨新增的16,597宗陽性個案，包括7528宗核酸檢測陽性，以及9069宗快速抗原測試陽性呈報個案，第五波至今累計1,020,910人染疫。昨新增個案數目連續第三日下跌，衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，新增個案正慢慢回落，惟部分染疫者或因沒有病徵而沒有檢測，數字未必是真實情况。她說人流聚集或致疫情反彈，呼籲市民繼續減少聚集及保持衛生。

此外，昨日公布的249宗死亡個案，包括一名30歲、患G6PD缺乏症（俗稱蠶豆症）的精神病患。被問及該蠶豆症患者有否服食中成藥，劉家獻只稱病人病情快速轉差後死亡，醫管局已將個案轉交死因庭調查；病人原本入住九龍醫院，發現腎臟有損傷後轉往伊利沙伯醫院深切治療部。連同昨日公布的個案，第五波疫情累計5437人死亡。

免針證明難求 張竹君：可出示隔離令

本報昨日報道，有康復者表示接種疫苗醫學豁免證明書一紙難求，張竹君回應稱，確診患者獲發隔離令，求診時可出示有關證明供醫生參考作豁免。

明報記者

（新冠疫情）