李家超：「分層分流救治」現瓶頸 需時解決

立法會議員陳凱欣認為，現時抗疫工作瓶頸在公立醫院人手不足，確診患者康復後評估、需否轉送社區隔離設施或出院等，需由醫護逐一檢視，但缺乏人手下，拖慢病牀流轉。她建議政府及醫管局進一步考慮安排內地援港醫療人員到公立醫院減輕分流病人工作，提升醫院收症效率，減低重症和死亡數字。

李家超前日（18日）接受中新社訪問稱，本港新冠病毒治療分5層，第一二層為公立醫院，接收最嚴重患者；第三層為北大嶼山醫院香港感染控制中心及亞博館，接收較穩定患者；第四層是社區隔離設施，處理輕症、無症狀感染或正康復者；第五層則是暫在家等候送往隔離設施的患者。他稱，醫管局及衛生署在分流扮演重要角色，惟現時確診人數很多，形容「瓶頸當然是有」。

李續說，本港疫情仍嚴峻，處於高位平台期，每天確診數字在2萬至3萬宗徘徊，若放鬆會再惡化。他認為要告訴社會仍未能放鬆，且要「高度備戰狀態」以抗擊新冠。他強調自己對抗疫有信心，國家在多方面提供支援，包括建隔離設施，派內地專家和醫療隊赴港，「本港有團結抗疫意識，客觀上社會凝聚力也較年初更強」。

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