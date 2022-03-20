檢疫中心使用率2% 3檢疫酒店擬改作隔離

林鄭月娥稱現有3間酒店、兩間戶外康樂中心，共5個檢疫中心，而設立檢疫中心是因早前要求緊密接觸者離家檢疫，但從2月8日起，衛生防護中心已修訂指引，緊密接觸者或次密切接觸者皆可家居檢疫，而絕大部分人選擇家居檢疫。

林太稱這些檢疫中心使用率很低，800多個單位只用了2%或3%，故早前抗疫督導委員會已同意將部分檢疫中心轉型，只保留一定數量，而最容易轉型的是3間酒店可改為隔離設施，或將來若多了海外人士來港，可作為檢疫酒店，實際工作待衛生署解說。

記者昨參考衛生署網頁，有關檢疫中心名單上已不見香港麗悅酒店，而至昨中午12時，另外4個中心共提供552個單位，當中少年警訊永久活動中心和西貢戶外康樂中心分別有2人和8人入住，華麗都會酒店和香港遠東絲麗酒店均無人入住，單位使用率約1.8%。

竹篙灣擬接收可自理染疫長者

食物及衛生局長陳肇始昨在商台《政經星期六》表示，針對社區的染疫長者，政府正準備在竹篙灣接收一些需要密切醫療監察、但可自行照顧的長者，讓他們能得到更好醫療監察。她盼3月內推出相關措施，詳情稍後公布。

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