《紐時》：抗疫差 添港人對北京干預憂慮

報道形容許多本港親北京政客迅速感謝「祖國」援助，例如政務司長李家超投書內地官媒《中國日報》，李表示每當香港發現難以克服超乎自身能力範圍的巨大困難，國家就會向香港提供最強大和最可靠的支持。但報道指出，其他聲音視上述干預為香港「被無可逆轉地帶往被北京奴役（under the yoke of Beijing）」的最新迹象。報道引述浸大政治及國際關係學系教授高敬文稱，港人對特首林鄭月娥及港府感到非常不高興，「因為他們的無能給予中央政府藉口介入和加強控制」。

報道又說，林鄭及其他官員在政策上的遲疑不決，有時看來是面對內地巨大壓力下的反應。因應本港確診個案急升，國家主席習近平2月中旬下達指示，強調港府要「把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務」，數日後林鄭就宣布在3月全民強檢，她當時尚否定禁足令，但不久食衛局長陳肇始即改口，稱不排除禁足令。

劉兆佳：港人批策略反覆 京擔憂

全國政協委員兼全國港澳研究會副會長劉兆佳則向《紐時》稱，港府整個抗疫方式看來混亂，目標不明確，策略看來反覆易變（unstable and changeable），「你可以看到全港近日出現的各種投訴，這令北京感到擔憂」。

學者：高官重視北京多於輿論

中大歷史系客席教授林和立向《紐時》稱，像林鄭及其他港府官員的那類人，總是在揣摩北京意願，「對許多港府最高層官員來說，北京的正式批准現在要比本地公眾輿論更為重要」。

《紐時》形容北京對泛民候選人的打壓及組成全數由「愛國者」組成的立法會，令異議聲音被滅，許多人因而對密室政策決定左搖右擺的情况感到困惑。

（新冠疫情）