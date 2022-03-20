林鄭：抗疫無疏懶 議員批乏前瞻 劉兆佳稱主流意見轟成效差 促做好統籌

林鄭月娥昨在抗疫記者會開場發言時表示，政府在抗疫工作中，無論過去兩年或第五波疫情都不存在督導疏懶或工作乏力。公務員事務局長聶德權亦稱，絕大部分公務員誠實公正，以負責、公平的態度履行職務，政府絕不縱容沒承擔的人員。

當局錯失打針時機？ 聶德權：是社會錯過

另外，聶德權昨於港台《星期六問責》被問到當局是否錯失為長者接種時機，他形容「是香港社會錯過這黃金機會」，並提及院舍外展接種涉多個政府部門協調和溝通，「發覺很多小問題加加埋埋，就會阻礙進度」；另認為有多項因素影響打針意欲，提到接種計劃初期社會出現誤導、不實信息，市民從而卻步。港大微生物學系講座教授、政府專家顧問袁國勇接受「財新網」訪問時認為，香港去年曾有長達9個月的黄金時間，若當時好好把握普及接種，定能於這波挽回不少性命，而這正是香港在這波的慘痛教訓。

全國港澳研究會副會長劉兆佳回應查詢稱，本港不少人包括社會精英都批評政府抗疫表現，漸成主流意見，對當局不認同及缺乏信心，恐對未來抗疫工作構成壓力。他留意到林太回應提及不存在督導疏懶或工作乏力，但現時較多批評是聚焦成效不彰、缺乏清晰目標、並無訂定應對疫情路線圖，認為政府要盡快落實具體抗疫策略，做好統籌規劃，才可挽回大眾信心。

田北辰：公僕值讚 第五波源於政策失誤

立法會議員田北辰1月曾被林太指「不能盲目指控一直努力抗疫的同事」，他說林太昨日講法「得意」；又稱第五波疫情源於機組人員豁免檢疫、在家檢疫又不用戴手帶，是執法不力、政策失誤，事後一個多月才叫機組人員戴手帶則是低效率，且政府一直無交代國泰航空「客機去、貨機返」調查結果。田說，大部分公務員值得讚賞，但市民長期致電求助熱線不果，政府卻無全力動員所有公務員接聽。

另一議員陳凱欣認為，「統籌打仗的負責人未有前瞻性，經常見到問題，先開始思考部署，到真正做到時，與市民最需要時又延遲了」。她說很多公務員不眠不休工作，但政府處理疫情時多次現瓶頸，令市民不滿。議員江玉歡說，政府協調及動員方面可改善，但現在不是評論抗疫有何疏漏的合適階段，「打完仗才檢討吧」。

葉劉：不是無做 是做得慢

身兼行會成員的議員葉劉淑儀表示，毫不懷疑政府上下一心努力抗疫，但事實上很多市民失救、很多人染疫至康復仍無人理、長者染疫死亡率高，而政府未能在這波初現時快、狠、準動員全體公務員，反映無危機管理預案，「不是無做，是做得慢」。她又說院舍院友打針方面政府有很多猶豫，「市民有不同原因猶豫，但政府有責任代市民做決定，carrot or stick，商界捐車叫市民打針，但政府去年就猶豫了」。

明報記者

（新冠疫情）