全民強檢調查：46%反對染疫全送隔離 半數撐禁足

28％反對禁非必要外出

香港民研本月11至16日以網上問卷，訪問6324名12歲或以上香港市民。受訪者對全民強檢期間要求市民每日做快速測試的反對聲音最小，僅27%人反對；28%受訪者反對推行檢測同時限制市民非必要外出。至於要求所有確診者入住隔離設施或醫院，反對比例為46%，支持僅26%。

對於全民強檢期間若限制外出，41%受訪者稱對其家庭收入有很大或一定影響，表示無影響的則約佔三分之一。另外，56%人認為全民強檢期間到檢測站採樣，很有或幾有可能令自己感染新冠病毒。

鍾劍華：反映市民自律

張國柱：隔離設施出事 市民寧留家

鍾劍華說，從調查可見市民對全民強檢有顧慮，包括擔心收入減少、有染疫風險等。他說，現時有不少關於全民強檢的未經證實信息，特首林鄭月娥對強檢方案亦語焉不詳，他促請當局盡快決定及公布詳情。張國柱稱，現時社會出現抗疫疲勞，「大家好似不覺得疫情好重要」，建議政府提出未來抗疫方向，令市民感到有希望。

截至月初，教育局已視察逾500間學校，了解是否適合徵用作檢測中心。北角培僑中學校長伍煥杰說，教育局、機電署等部門已先後4次到校視察，了解通風、冷氣機位置、電力插頭數量等，最近一次是上周五。他說學校仍未接獲當局徵用通知，未知何時需交出校舍，當局亦沒要求學校派員協助全民強檢。

教局視察500校 未提交場日期

資助小學校長會名譽主席張勇邦說，當局到訪其校兩次，視察操場、課室等場地，他同樣未知何時要交場。他說當局提及若推行全民強檢，學校需有一名員工作後援，協助處理場地問題。

特首林鄭月娥昨在抗疫記者會被問到全民強檢方案是否須待中央批准，她說相關計劃是特區抗疫工作，當局正細化方案，「不是等中央『拍板』」。她說若要推行全民強檢，「必須有中央支援」。

（新冠疫情）