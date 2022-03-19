消防伙抗疫的士 日送1500患者隔離

消防處昨在facebook稱，接載時段為每日上午8時至下午6時，確診者會收到由抗疫的士電子平台發出的手機短訊，通知上車時間及位置。周國強透露，由於隔離設施路途偏遠，加上需要等候陽性患者搬行李、輪候安排入隔離營，「唔係到咗就可以即刻落車」，所以消防處實際上只會派單至下午3點。

車隊擴至900 每輛接載次數將減

抗疫的士車隊原先有約400輛的士，運輸及房屋局長陳帆早前預告，會增加500輛的士供消防處調配。周國強稱，目前抗疫的士已增至約900輛，又提到消防處的專線與抗疫的士的派單平台相通，他自己兩邊都有參與，「邊一邊有單咪做邊邊」，估計不少司機亦會仿效。

政府在2月18日展開抗疫的士計劃，政府每日津貼3000元招募司機接載輕症確診者，計劃以14日為一階段。周國強認為，疫情尚未受控，估計政府會延續計劃。的士數量方面，他稱隨着數量增加，每輛抗疫的士每日接載次數將減少，「當然唔想無止境咁加，加（車）即係爆得勁嘛」。

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