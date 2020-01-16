NGO派駐消毒機械人 紓院舍人手荒

【明報專訊】第五波新冠疫情下，全港逾九成安老院舍出現疫情，面對大批院友感染，不少院舍人手嚴重不足，難兼顧護理及院舍清潔工作。有非牟利機構上周起向中小型私營安老院免費提供具消毒及體溫探測功能的機械人，助院舍減省處理非護理工作的人手成本，令員工可更專注照顧院友。有受惠院舍稱，以往每次巡院為院友量體溫、噴消毒劑花近兩小時，機械人代勞則僅需半小時，可騰空出1至2人重新專注護理崗位。
巡院昔需兩小時 今半小時
計劃由「黃金時代基金會」發起，基金會發展總監黃惠娜稱，第五波疫情下不少染疫院友未獲撤離，令院舍難安排全院消毒，加上人手緊絀，不少院舍反映清潔工作有困難，故該會安排機械人進駐院舍，將毋須人手處理的工種「掹走」，由科技代勞，減低人手及時間成本。
「自動波」運行 前置鏡頭可探熱
機械人約高1米、闊60厘米，基金會先安排科技人員遙距指導院舍職員，帶領機械人「參觀」及「學習」巡院路線，過程約需2至3小時，機械人之後便懂「自動波」運行，按預設時間定期巡院噴灑消毒劑，電量低時亦會自動往充電點充電。除了消毒，機械人的前置鏡頭可探測體溫，院舍可遙距操控機械人往牀邊為院友探熱。
「好多院友覺得好開心好新奇」
元朗一間安老院舍上周起試用機械人，負責人陳姑娘稱，院內80名院友近九成染疫，30多名員工亦近半染病沒上班，但爆疫後工作量大增，每日需巡院數次為院友量體溫及清潔環境，以往安排一兩人「人手攞住個壺周圍噴」，每次花近兩小時，現由機械人代勞，只需半小時。她說，消毒枱櫈仍需靠人手，但機械人每8小時自動巡院一圈消毒，可讓院友更安心，對長期不能外出的院友而言，機械人的出現更為院內添生氣，「好多院友覺得好開心，好新奇」。
基金會主席容蔡美碧說，政府目前只資助公營院舍添置機械人等樂齡科技，未受惠的私營院舍特別徬徨無助，故機構決定撥450萬元向科技公司租用機械人，再免費供中小型私營院舍使用，為期半年。連同上述院舍，現有兩間院舍受惠，容蔡美碧稱，未來一周會再向多30間院舍送上機械人，盼計劃可起示範作用，鼓勵各界為院舍提供支援方案。