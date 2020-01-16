NGO派駐消毒機械人 紓院舍人手荒

巡院昔需兩小時 今半小時

計劃由「黃金時代基金會」發起，基金會發展總監黃惠娜稱，第五波疫情下不少染疫院友未獲撤離，令院舍難安排全院消毒，加上人手緊絀，不少院舍反映清潔工作有困難，故該會安排機械人進駐院舍，將毋須人手處理的工種「掹走」，由科技代勞，減低人手及時間成本。

「自動波」運行 前置鏡頭可探熱

機械人約高1米、闊60厘米，基金會先安排科技人員遙距指導院舍職員，帶領機械人「參觀」及「學習」巡院路線，過程約需2至3小時，機械人之後便懂「自動波」運行，按預設時間定期巡院噴灑消毒劑，電量低時亦會自動往充電點充電。除了消毒，機械人的前置鏡頭可探測體溫，院舍可遙距操控機械人往牀邊為院友探熱。

「好多院友覺得好開心好新奇」

元朗一間安老院舍上周起試用機械人，負責人陳姑娘稱，院內80名院友近九成染疫，30多名員工亦近半染病沒上班，但爆疫後工作量大增，每日需巡院數次為院友量體溫及清潔環境，以往安排一兩人「人手攞住個壺周圍噴」，每次花近兩小時，現由機械人代勞，只需半小時。她說，消毒枱櫈仍需靠人手，但機械人每8小時自動巡院一圈消毒，可讓院友更安心，對長期不能外出的院友而言，機械人的出現更為院內添生氣，「好多院友覺得好開心，好新奇」。

基金會主席容蔡美碧說，政府目前只資助公營院舍添置機械人等樂齡科技，未受惠的私營院舍特別徬徨無助，故機構決定撥450萬元向科技公司租用機械人，再免費供中小型私營院舍使用，為期半年。連同上述院舍，現有兩間院舍受惠，容蔡美碧稱，未來一周會再向多30間院舍送上機械人，盼計劃可起示範作用，鼓勵各界為院舍提供支援方案。

（新冠疫情）