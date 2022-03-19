刑事案遙距聆訊 兩律師會不反對

司法機構料年內交草案

司法機構回覆本報查詢稱，目標今年提交修例草案，容許遙距審訊刑事案，亦會再就細節諮詢持份者，並考慮保障被告權益和司法公開等因素。

律師會主席陳澤銘昨於記者會表示，本月曾與司法機構政務處會面，商討遙距刑事審訊實際執行困難，如保障被告權益及公眾參與、處理證物等，強調公平審訊對法治十分重要，但疫情令不少審訊延期，對被告影響亦大，平衡被告權益有困難。

律師會：仍憂公平 大律師會：須解執行問題

司法機構去年就遙距刑事審訊諮詢法律界，當時陳澤銘稱遙距聆訊不適合用於刑事案件，憂慮阻礙被告充分參與審訊。陳澤銘昨透過電郵補充，憂慮仍存在，但不會排除處理上述問題後可遙距刑事審訊。

大律師公會主席杜淦堃則回覆查詢稱，歡迎司法機構在合適情况下改用遙距聆訊，重申若遙距刑事審訊，必須考慮及解決相關執行問題，包括被告在審訊時給予律師指示的權利、懲教署安排遙距聆訊的能力、證人在不受外在影響下作供等，但強調不必因上述問題完全放棄遙距刑事審訊。

翻查立法會文件，有關刑事遙距聆訊的《法院（遙距聆訊）條例草案》擬定本年第四季討論。司法及法律事務委員會成員兼執業律師謝偉俊稱，未收到草案文件，亦不知何時開始審議。他亦知悉業界擔憂遙距審訊影響被告權益，但認為可考慮「向前行」，參考美國等地做法，將盤問證人移師律師樓，壓縮審訊時間，並公開供辭和法律文件，甚至直播審訊，滿足司法公開原則。他重申，明白遙距審訊有不足，但傳統到庭審訊「未必係最好」，相信審議草案時會權衡利弊。

律師會准會員暫時在家工作

另外，律師會因應疫情，豁免律師必須在律師行等處所處理業務的相關執業指引，容許律師在家工作至4月7日，並視乎疫情發展延長，亦與司法機構商討以文書方式處理審訊及認許律師等安排。

陳澤銘又稱，疫情下法院停擺加上商業活動減少，對行業打擊很大，冀能度過嚴峻挑戰。有律師表示，不少律師「冇工開」，收入銳減逾半。而律師樓大量律師及職員確診，但仍需支薪，故有部分須裁員，又嘆未能預計法院會否繼續停擺，不知疫境何時結束。

（新冠疫情）