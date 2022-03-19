探監下周有限恢復 還押者一月兩次 爆疫前可一日一次 邵家臻批「吝嗇」

在囚者一月一次 訪客須當日快測陰性

懲教署稱，由上月28日至上周日的高峰期，日均逾140人染疫，回落至本周日均約75人。現時約850名在囚者接受隔離和治療，有兩人因其他疾病送往公立醫院治療，其他個案病徵輕微。在下周四至下月24日期間的一個月內，還押者可接受兩次探訪，每次只限一名訪客；定罪者可接受一次探訪，每次只限一名訪客。訪客須於探訪當天自行做快速測試並取得陰性結果，並在院所申報測試結果。除獲豁免者外，訪客須接種最少一劑新冠疫苗，並使用安心出行。染疫在囚者或密切接觸群組，則不能接受探訪。公務探訪亦會有限度恢復，訪客須預約方可獲准進入。

邵：家屬問快測 每個職員說法不同

懲教署網頁顯示，以往還押者每天最多可獲兩人探訪一次，而定罪者每月可獲探訪兩次，每次最多3人。邵家臻認為署方的新安排只是「應酬式」做法。他說，現時家屬可在署方應用程式查看在囚者探訪狀况，建議署方新增功能，顯示在囚者有否染疫，或被列為密切接觸者，方便家屬安排或取消探訪，以免白行一趟。他收到在囚者家屬反映，對快速測試包牌子、呈交結果步驟等有疑問。而致電到相關院所詢問，每個職員的說法均不同。本報向署方查詢會否考慮統一各個院所的標準和做法，署方稱就自行選擇快速測試包，市民可參考政府抗疫網站內香港、內地、歐盟和美國認可的名單，而其他探訪安排則無補充。

至於「35+初選」被控違反《港區國安法》串謀顛覆國家政權罪的案件，坊間流傳有被告因違反監獄紀律而被單獨囚禁。懲教署昨發稿澄清，34名還押被告無人因違反監獄紀律而被隔離囚禁。單獨囚禁23人中，有21人是主動向署方要求單獨囚禁以接受保護，他們隨時可要求恢復與其他在囚者交往，另外兩人則因染疫暫時隔離。

（新冠疫情）