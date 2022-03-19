稱亞博長者需照料多於醫療 醫生：資源錯配

指館內逾300人僅數人可自行進食

以兼職醫生身分於亞博二號館工作的佘達明指出，館內長者大多患多種慢性疾病，如曾中風、心臟衰竭等，需長期臥牀，館內逾300名長者僅數人可自行進食。他說患者的醫療需要不多，但需餵飯、清潔大小二便、皮膚護理等；亦有不少長者平日會進食，但因到陌生地方不開心及驚慌而不願進食。他認為目前資源錯配，情况穩定長者不應送亞博，如有醫療需要，可再派醫生護士到院舍。

近日不少家屬投訴與被送入亞博的長者失去聯絡，其中黃小姐的奶奶約80歲，患腦退化，無法自理，於院舍臥牀。她2月19日確診，被送入院，2月21日轉到亞博，惟黃小姐當日致電醫院才知悉，亦一度無法聯絡亞博，經社工才知奶奶在二號館。黃小姐2月23日到亞博了解，工作人員稱如沒特別情况，不會致電聯絡。她說，知道工作人員很忙，不想騷擾只好等待，「後期在網上見到有老人家沒冲涼，成身潰爛， 當然好驚」。其奶奶留亞博近一個月，昨終離開，院舍通知其身上沒損傷或潰爛，家人才鬆一口氣。

議員指失聯求助減 見前線努力

選委會界別立法會議員江玉歡表示，上周至今共接獲約10宗求助，主要為家屬沒法聯絡在亞博親人。她指近日個案減，求助市民亦成功聯絡亞博職員，當中有求助者反映，獲安排與親人視像通話，認為前線職員有努力。據她了解，不少安老院舍均有亞博聯絡方法，建議家屬可先透過院舍取聯絡方法。

社會福利署正從內地及本地招聘臨時合約照顧員，繼社署周二（15日）公布已有180人從內地聘用的合約照顧員抵港後，社署昨回覆稱已聘約310名內地合約照顧員，會安排其他內地照顧員陸續到港，本地招聘工作亦正繼續。

（新冠疫情）