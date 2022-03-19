安老院友四成染疫 政府：52%打一針「首階段達標」

殘疾院舍接種率64%

4‧15前為曾中招者打首針

衛生防護中心昨公布，第五波疫情累計有32,214名安老院舍院友染疫，佔42.9%，殘疾人士院舍院友有8373人染疫，佔45.8%。政府早前訂下目標，要在昨日前為所有安老及殘疾院舍的合適院友打第一針，社署昨表示，截至前日，安老及殘疾人士院舍最少有42,000人已打第一針，兩者第一針接種率分別約為52%和64%。

政府發言人表示，截至昨日，已達成為安老及殘疾院舍打針的第一階段目標，即安排外展隊或到診醫生為所有適合打針的院友打第一針，已訂下第二階段目標，下月15日前為全港約1100間安老及殘疾院舍安排不少於兩次外展服務，為合適院友打第二針，或為曾確診並已康復的院友打第一針。

政府發言人又稱，社聯即將推出家居接種計劃，安排外展團隊上門為未打針的居家、行動不便長者和殘疾人士打針，政府亦正着手籌劃為一些行動困難而需要居家服務的長者和殘疾人士提供在家的外展接種服務，敲定安排後會公布。

不過，翻查資料，60歲或以上長者接種率在過去兩周升幅較之前兩周放緩（見圖）。食衛局副局長徐德義昨被問及相關情况時說，提高接種率一直是政府目標，過去數周已訂下目標，到所有院舍為適合接種的院友打針，當局亦有加開接種中心和流動接種車等鼓勵市民打針，亦正籌備外展隊為行動不便者打針。

成人第3針間隔縮 周一可預約

此外政府昨宣布，18至59歲者已打兩針疫苗滿3個月可打第三針，下周一（21日）起可預約。另特首林鄭月娥昨到訪港大駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心，呼籲家長盡快帶年幼子女打針。

（新冠疫情）