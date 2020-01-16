第五波截至昨日5188死 少於120宗獲分析 許樹昌：死於新冠死時帶毒暫各四成

衛生署公布最近一周陽性個案居住地區比例，3月11至17日最多染疫者住觀塘，佔11.9%，其次是屯門，佔10.1%，而之前一周住屯門的染疫者比例只有6.8%。翻查資料，政府在3月11至17日在屯門執行14次圍封，主要針對屋邨，其中蝴蝶邨6幢大廈4幢曾被圍封，友愛邨11幢大廈亦有5幢被圍封。撇除不確定個案，這周在屯門圍封找到的陽性比例約為6%至22%，陽性比例最高是蝴蝶邨蝶舞樓，1,260人檢測中找到281宗個案，陽性比例約22%。

近周染疫12%住觀塘佔比最多

張竹君料屯門處爆發階段

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，留意到每周或每兩周，疫情在各區會有不同分佈，估計屯門正出現爆發。

昨日公布新增的20,082宗陽性個案包括7966宗核酸檢測陽性個案，以及12,116宗快速抗原測試陽性呈報個案，將第五波染疫人數推高至1,004,313。昨日新增個案數目連續第二日下跌，食物及衛生局副局長徐德義表示，雖然近日檢測陽性個案的數字稍為穩定，但仍處於高位，呼籲市民不要鬆懈。至於死亡個案亦突破5000宗，昨新公布的265宗死亡個案，包括6宗死後才驗出染疫的個案，其中3人住在院舍，第五波累計5188人死亡。

昨公布265亡 6宗死後揭中招

每日與醫管局檢視死亡個案的中大呼吸系統科講座教授許樹昌向本報表示，現會根據死者的死亡和染疫時間、Ct值（病毒數值）、有否肺炎等，來分析患者是否死於新冠病毒，暫時分析了第五波中少於120宗個案，約有38%死於新冠，37%個案死亡時染有新冠，當中部分人有晚期癌症及其他長期病患，如曾中風，或患心臟病、肝病、腎衰竭等。

明報記者

（新冠疫情）