網民不滿內地護士工作分配 林鄭：不應由外界憑一紙評價

網上流傳文件

內地護士負責換尿片等

據網上圖片，內地護士早上7時開始為病人量度維生指數、更換尿片、護理口腔等，醫管局護士則負責靜脈及皮下注射藥物等。兩名亞博館社區隔離設施的護士透露，護士往常都要完成清單上所有工作；有固定護理員幫手換片、量血壓和血糖、洗傷口等，間中也有兼職護士幫忙。

醫局：雙方分工已有共識

被問兩地護士分工是否失衡，讓人覺得低估內地護士能力，令他們難受，特首林鄭月娥昨早稱，醫管局與內地援港醫護先頭部隊已有共識，兩地人員「協作」、「混合」模式工作，分工若經兩個團隊同意，不應由外界單憑「一張紙」來評價，所有醫護均以救人為宗旨，會全心全意服務，重申對內地醫護的專業精神充滿信心。她表示，團隊曾到不同地方抗疫，相信他們知道在哪裏發揮最能幫香港。

醫管局總行政經理劉家獻昨午回應記者時，沒否認有關分工，他說內地首批資深護理主任及醫管局護士團隊在初期演練 ，因應分階段熟悉系統和流程，擬定分工計劃並作壓力測試，雙方已有共識。他補充，內地團隊實行閉環管理，每日有專車把他們直接從酒店送到社區治療設施，進入治療區後會連續工作4小時，其間不轉崗位、飲食或休息，完成後會離開治療區域。劉又說「醫療隊成員現時無入住迪士尼度假區的酒店」。政府發言人補充，內地援港醫療團隊是中央應港府請求，獲安排來港協助照顧新冠病人，他們在港的住宿、膳食和交通費用，由特區政府承擔。他們在港工作並無收取任何薪酬或補貼。

護協稱無收分工表 將詢醫局

護協主席源志敏回覆，協會並沒收到網上流傳的分工表，有關文件沒醫管局相關標誌或檔號，故不能判別真偽，很難作假設性評論，協會將出信要求醫管局澄清。

（新冠疫情）