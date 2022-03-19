康復者為返工撲豁免書 折騰一周網上攻略解救

致電近30私家診所被拒

從未打針的李小姐（化名）應公司要求，原計劃趕在擴大疫苗通行證前接種首劑疫苗，惜2月22日經快速抗原測試確診。衛生防護中心轄下兩個科學委員會早已建議，一般染疫者可於康復後3個月接種復必泰或科興疫苗。李小姐憂立刻接種疫苗會有負面效果，但又怕公司催促打針，故希望盡快獲豁免證明書。她最初打算預約指定診所申請豁免證明，為減低病毒傳播風險，她在確診第13日、快速測試已呈陰性時致電預約，但接聽電話的職員稱驗出陰性者不能到指定診所，李小姐頓時「呆晒，唔知點算好」。

普通科門診可發 預約花3日

從上周一（7日）起，她致電所住區內近30間私家診所查詢，但所有診所均表示不會向康復者簽發豁免證明書。走投無路下，李在網上借鑑其他康復網民的經歷，其後得悉政府普通科門診診所會發出豁免證明書，故上周五（11日）起嘗試預約。

李小姐先透過醫管局流動應用程式HA Go預約，惟程式顯示大部分門診均已爆滿。她另撥打各普通科門診診所的預約電話，最初還是失敗而回。直至有網上「攻略」顯示，在每小時約59分撥打電話就能預約，努力3天後，她終在本周日（13日）預約翌日在港島一普通科門診求醫，亦獲發豁免證明。

為一紙豁免證明書花上一星期，李形容自己非常無助，她曾瀏覽各種政府網頁，但「政府啲網幾乎無用」，而衛生署的文件往往連結數之不盡的附件，「但就唔寫重點，冇講我要點樣先攞到豁免書」。

有市民為證明赴南丫島求診

現時在社交媒體上，不乏康復網民分享自己取得豁免證明書的經過，有市民早晨遠赴南丫島求診，亦有市民花逾1000元才能得到一張豁免證明書。

（新冠疫情）