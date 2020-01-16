免針證明 醫生不敢發診所收900 西醫工會倡發隔離令部門同時簽豁免

簽發準則 醫生眾說紛紜

政府現規定未能打針者須領醫生簽發的豁免證明，但無規管價格。據政府的醫學豁免證明書常見問題文件，有關費用如同一般醫療服務，跟從市場收費。

本報記者以市民身分致電9間私家診所查詢，其中3間表示能為提供隔離令的康復者發豁免證明書，當中最低收280元，位於旺角彌敦道的天一醫務所收費最高，達900元。記者及後表明身分向天一醫務所查詢，接聽電話的職員表示，費用由公司擬定，包括診金及豁免證明書的費用。至於為何價格與其他診所相差甚遠，對方稱不清楚其他診所的收費。

此外，疫苗可預防疾病科學委員會成員林永和在港台《千禧年代》表示，不少確診者因未打齊兩針而擔心未能進入表列處所，但醫生對發出豁免證明書的準則「眾說紛紜」，更有醫生因「驚做錯事、濫發」而未向康復者發豁免書，導致市民「撲來撲去」。

接種指引列明可向康復者簽發

本報翻查衛生防護中心網頁的新冠疫苗接種臨時指引，當中附件3列明，醫生在部分特定醫學原因下，可為市民發出暫時的疫苗豁免證明書，其中包括接受移植者、近期感染新冠病毒等。

本報再向林永和查詢時，他說早前曾向衛生署醫生了解向康復者簽發豁免書準則，對方回覆「你自己判斷啦」，令他誤會政府未有交代清楚。他又稱，加上有關文件「水蛇春咁長」，之前未能看清楚，認為根據上述文件，日後應該可為能提供隔離令、確診短訊、身分證明文件的康復者發出豁免書。

西醫工會義務司庫陸偉亮亦稱，業界知悉衛生署在指引中，將康復者列入可獲發暫時豁免證明的名單中，但醫生難核實確診紀錄真偽，例如曾有自稱康復者展示快速抗原陽性照片，他說在此情况下發豁免的風險很高，故同事不敢「貿貿然」簽發，建議政府發隔離令等文件時，由有關部門同時簽發豁免。

食肆憂放蛇 拒持染疫紀錄客

食肆負責人都遇困難，膳心小館負責人林先生引述食環署稱，只能認可接種紀錄或醫學豁免證明，「點都要掃到QR Code（二維碼），嘟一聲先畀食客入去」。林先生說曾遇顧客手持確診紀錄，但擔憂對方是「放蛇」，只能請他離開。

快測陽性照片難辨真偽

不過，食衛局的「疫苗通行證（市民）常見問題」列明，康復者出示陽性檢測紀錄、出院或康復證明，填寫表格後就能入指定處所；食環署昨晚亦回覆稱，康復者如沒持有含有或以二維碼顯示的紀錄，可出示出院或康復證明並填寫指明表格以進入食肆。不過，林先生昨午稱網上有大量快測陽性圖片，「自問就無能力判斷啲陽性紀錄係咪真」。

徐德義稱正跟進問題

食衛局副局長徐德義昨回應稱，染疫者康復後已「有一個打針效果」，可調節針數，得悉疫苗通行證安排需有配套幫助市民，「現在可能要手持不同證書，證明他們患過這個病，或快速測試信息，但可能資料太多太複雜，也不是最方便場所掌管人」。他指正跟進問題，盼盡快推出較易讓場所掌管人處理的方法。

明報記者

（新冠疫情）