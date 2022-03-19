now記者被投訴 林鄭：無關新聞自由 指記者可問內地醫護貢獻

稱不要變成政治議題

林鄭月娥昨日被問到，有關記者就醫療責任的提問屬平常，卻遭建制媒體等攻擊，她如何確保新聞自由。她說，香港是自由社會，很多人作很多評論，她亦是被評論的目標，指每個人都有表達意見的權利。她重申新聞自由受《基本法》保障，她作為特首，與港府都重視維護新聞自由，但有關事件難與新聞自由扯上關係。記者追問，關於內地醫護投訴的問題，是否涉及內地的批評都不能說，林太稱對內地醫護非常感激，深信絕大部分香港市民都以這種態度對待。

記協：可否問「內地醫護幫手餵飯否」

記協主席陳朗昇說，特首與記者被批評難以相提並論，特首有不同平台、渠道解釋和表達，惟記者沒此機會。對於林太說記者可多提問內地醫護來港感受等，陳朗昇稱記者一般無法接觸內地醫護，若當局能安排，記者們一定樂於採訪，了解他們在港的工作。他反問記者會是否可問「內地醫護來港是否幫手餵飯？」

（新冠疫情）