高永文：港被動進入「與病毒共存」

稱早檢測早隔離已無顯著效果

高永文昨在一個新冠疫苗網上研討會表示，至目前為止，現有疫苗對控制新冠病毒傳播大致上失敗，但在減低重症和死亡率非常有效，認為應反思本港接種策略有否出錯，「一早會否應以較強硬或家長式手段先集中接種長者，這個是策略問題」。

他說，本港疫情正處於高峰或平台期，需研究是否與同時採用核酸檢測及快速抗原測試有關。他認為在疫情大爆發下，再採取「早檢測、早隔離」和接觸追蹤的策略，不會有顯著效果，而現時第五波疫情到了一個關口，「開始稱不上跟隨一直的所謂『清零』或『動態清零』策略，而是被動式地進入『與病毒共存』的態勢」。

高永文於本月初多次表示，本港須全民檢測，最好可配合禁足，若全民檢測拖至4月，等同承認與病毒共存的模式。他其後到北京出席兩會，更向政協提交有關在港實行全面禁足的提案，認為港府應集中研究實行全城禁足。至本月9日，仍在北京的他說法有變，稱本港社會和專家已有共識，全民檢測未必最能夠破解香港當前疫情，亦未再提及「禁足」（見表）。

田北辰：訂復常路線不等同「共存」

實政圓桌立法會議員田北辰認為，規劃復常路線圖與動態清零策略不存在衝突，他引述有專家建議4月中全民檢測，假設屆時禁足9天，完成後先觀察約兩周，他相信最遲5月10日可逐步復常。他強調屆時必須更嚴厲執行戴口罩的規定。

選委會界別立法會議員陳凱欣認同，目前香港是被動地進入「與病毒共存」階段，原因是政府一直「講了又沒有做」，導致愈來愈多人受感染，但她相信政府抗疫政策仍會以動態清零為目標。她認為目前政府需為復常作預備，例如制訂新的抗疫措施。她建議日後規定市民每日上載快速檢測結果到安心出行，而高危活動亦只能逐步有限度放寬。

（新冠疫情）