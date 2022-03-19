打一針高血壓七旬婦符條件 未獲處方 口服藥來貨增 孔繁毅：擬放寬至65歲

子：母返家落唔到牀 廁所跌倒

本報昨取得醫管局新冠口服藥的用藥指引，訂明只有未完成疫苗接種者方可獲處方（見表）。本報昨接獲投訴，疑有前線醫生處方藥物標準不一，有僅打一針科興的染疫長者未獲處方口服藥。馬先生的76歲母親患高血壓，上周六（12日）發病，同日快速測試驗出陽性，翌日因頭暈、嘔吐、心跳加速及氣促，送入伊利沙伯醫院急症室。馬引述母親稱，醫生以她已打一針科興為由，拒絕處方新冠口服藥，只處方止暈止嘔藥及咳藥水等，事後母親獨自乘的士返家。馬認為母親有耳水不平衡病史，不獲處方致病情惡化，母親連日來「暈到落唔到牀」，前日更在廁所跌倒。

未聞庫存緊張 醫生：上司叫鬆手啲

有伊院急症室醫生稱，據他個人經驗，近日大部分求診者均為未打齊針的長者，符合指引可開藥，而大多病情嚴重需入院接受其他治療，只有約兩成毋須住院，獲處方口服藥回家服用。他說，醫管局約一周前向醫生發用藥指引，同事間均認為內容尚算清晰，認為上述個案符合指引，理應獲派藥，不應以已打針為由拒絕，未聽聞口服藥庫存緊張，「上司都有叫我哋可鬆手啲」。

港訂數十萬療程輝瑞藥

醫生：疫情反彈亦夠應付

據了解，港府數月前只訂購約5000個療程的新冠口服藥，其後知悉疫情嚴重，想盡辦法大幅增購，至今已訂購數十萬個療程的輝瑞口服藥，約10萬已抵港，而綜合各方消息，目前醫管局手上的新冠口服藥約用了一成，下月會再有不少於10萬療程的輝瑞口服藥抵港，5月亦預定再有藥運抵。

有醫生分析，本港已達疫情頂峰，患者正減少，即使未來每日有2萬人感染，當中一成要用口服藥，亦只是2000個療程，現貨及未來貨量一定足夠應付，即使疫情反彈，相信亦足夠。不過，有醫生稱下月能否有更多口服藥抵港要視乎航班，現時指引亦已相對放寬，認為現批評指引屬不公平。

孔繁毅昨回覆本報查詢稱，新冠口服藥只用了一周，使用量已有一成，因此更應堅持指引的嚴格標準；不過醫管局藥物建議委員會有定期開會檢視指引，隨着更多口服藥抵港，指引或可放寬，委員會亦正考慮將年齡要求由70歲或以上放寬至65歲，惟可否放寬打針要求仍需商討。

孔：新藥一周用一成 應守嚴格標準

是否放寬打針要求待商

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，如藥物供應沒問題，指引應放寬，僅考慮病人年紀及長期病患等高危因素，打針紀錄不應列作必要條件，因即使已打齊針，抗體水平亦會隨時間下降，染疫亦有可能變重症，現硬性規定打齊針不可開藥，未能保障一些很早已完成疫苗接種的染疫高危者。

組織：早齊針者抗體或減 指引難保障

有醫生稱，英國在派發口服藥上十分寬鬆，國民只要快測陽性，上報結果到NHS（英國國民保健署），資料會自動連結病人過去病歷，NHS會按歲數及病史向合適者開藥，48小時內藥物就會送到患者信箱，美國亦有類似發放系統，病人可透過接收二維碼到藥房取藥。

本報昨向醫管局查詢為何有個案僅打一針亦不獲處方口服藥，以及如口服藥供應穩定，會否放寬用藥指引。局方回覆時沒正面回應，僅稱局方已採購合適數量口服藥，並會繼續購入及儲備藥物，重申醫護人員會參考指引，按病人臨牀情况及其他因素，為病人安排最合適的治療方案。

明報記者

（新冠疫情）