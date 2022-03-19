1萬元失業金下周可申 食肆表列處所停工者有份

須近30日無工 3‧14後失業不受理

特首林鄭月娥昨在抗疫記者會宣布，將動用30億元推出臨時失業支援計劃，向30萬名短期失業者提供一筆過1萬元支援，3月23日起接受申請，為期3周，即至下月12日；申請人需於去年第四季內至少一個月於香港受僱工作，月薪介乎2700至3萬元，並於提交申請時至少連續30日內沒工作。林太又稱，除失業外，原受僱於美容院或健身中心等已勒令停業處所和餐飲處所僱員，如因抗疫措施停薪留職或放無薪假，同樣受惠。

兼職自僱亦可 髮型屋重開失資格

何珮玲昨午公布計劃詳情時稱，無論全職、兼職或自僱者均可申請，沒有行業限制。受影響表列處所方面，何說因髮型屋已重開，故相關員工若被放無薪假，則不在計劃內；又稱政府目前社交距離措施將延至下月20日，相信計劃申請期間有關處所再開放機會很微。

不過，按照計劃安排，「炒散」散工將不合資格申請。何珮玲稱，理解有僱員會在失業期間「做一兩日散工，有少少收入」，建議他們先提交申請，部門將從寬處理，但現時不會就放寬程度劃線，會視乎實際申請再審視。但她提醒，申請人不應作虛假證明，若查明虛報，除有法律後果，有關款項亦可被收回。

炒散者「從寬」 議員倡兼納新職散工

何又提及，今次自僱者亦可申請，若無強積金戶口證明，若填報個人申述書，並上載證明文件。她預計收到申請後3至4周可發放款項，首批申請更有望3周內發出。她又稱，為鼓勵就業，失業者申請後即找到工作，亦不影響申請資格。

除「炒散」臨時工，在3月14日之後才失業的人，因未能在截止日前連續30天沒有工作，會失去申請資格；而非指明受影響表列處所的僱員若停薪留職，亦無法受惠。勞聯立法會議員林振昇表示，若去年有一份在表列處所任職的長工，今年因疫情轉作散工，「做四五日幫補生計」，明顯與長期散工不同，應納入計劃之中。林又稱，若疫情不幸延至6月、7月，新的失業者很難找到工作，屆時政府應考慮推出新一輪資助。

（新冠疫情）