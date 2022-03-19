保就業5至7月推 學者：慢成拍 月薪3萬內劃一每月補貼8000 大型超市藥房無份

涉款310億 料惠130萬人

2020年推出的保就業計劃發放逾900億元補貼額，林鄭月娥稱當年讓逾15萬名僱主保住約195萬名僱員，避免結業潮和大規模裁員，是去年經濟強勁反彈主因之一。她說有立法會議員形容4.5%失業率是「海嘯中的起浪」，她希望新一輪保就業及臨時失業支援，可讓香港乘風破浪、奮勇前進。

政府再推保就業計劃仍是一個框架，林太稱汲取上次經驗和社會反應，聚焦支援第五波疫情影響行業，向合資格僱主發放5至7月工資補貼，但只補貼月入低於3萬元僱員，估計惠及110萬至130萬名僱員，資助總額約260億至310億元，目標4月接受申請。林太又說有些行業生意沒怎麼受疫情影響，初步剔除部分企業如大型連鎖超級市場、大型藥房、物業管理公司等（詳見表）。

如何確保用於出糧 稱看MPF

以往保就業計劃向僱主補貼僱員薪金五成、人數無上限，林太稱今次劃一每人每月補貼額8000元，並要求僱主得到工資補貼須用在有關僱員身上，初步建議若上次成功申請的公司，當時僱員總數將成為其今次申請僱員人數上限，另會考慮應否規定為資助僱員人數劃一上限，以聚焦幫助中小企。

料下月申 學者：真空期難捱

至於如何確保僱主將補助用於出糧，政策創新與統籌辦事處總監何珮玲稱具體做法尚待研究，初步構思是觀察僱主負責的強積金供款紀錄，若獲8000元僱員工資補助，相關戶口每月強積金供款應不少於400元。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，政府今年2月公布延長社交距離措施時，便應最遲在財政預算案中公布保就業計劃，今次是「慢成拍」，現時不少店舖已關門，下月才開放申請資助，存在「真空期」，憂部分企業或因現金流不足捱不住。李亦稱計劃只是「買時間」的措施，現時最重要是局部放寬社交距離措施，讓接種兩針或3針的市民先恢復經濟活動，才有效提振經濟。

餐飲業：放寬措施才唞到氣

香港餐飲聯業協會會長黃家和歡迎重推保就業，稱第五波疫情已令約500間食肆結業、3500間食肆停業，計劃有助避免更多食肆停業或結業，若涵蓋期由4月開始就更佳。黃期望下周政府宣布放寬堂食至晚上10時、每枱4人，形容保就業是短暫支援，放寬社交距離措施才是中長期策略，「一個人吊頸，保就業計劃就如剪刀剪斷條繩，暫時保住條命；但要放寬社交距離措施，那人才唞到氣，否則無氣唞都會死」。

香港總商會歡迎政府紓困措施，主席王冬勝表示，第五波疫情似已見頂，期盼旅遊及其他防疫限制能早日放寬，希望這些措施能促進經濟復蘇。香港中小型企業總商會表示，保就業計劃可助中小企未來數月「喘一口氣」，而真正協助須配合強而有力的抗疫措施，盡快遏制疫情，讓經濟活動恢復及與內地通關，否則中小企業仍有裁員壓力。香港美容業總會創會主席葉世雄則認為，計劃「精準不足，孤寒有餘」，並非集中援助蝕錢公司，且美容院被勒令停業，不應只有月入少於3萬元僱員才可獲補助。

明報記者

（新冠疫情）

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