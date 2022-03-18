內地同設監管醫護機制 林志釉：犯錯者受罰 外界增信心

衛健委指引促妥善處理投訴

林志釉以醫生的監管機制為例，現時主要由醫務委員會按《醫生註冊條例》把關，負責醫生註冊、投訴等，公私營醫生同受監管。他說，醫委會的投訴制度雖被指存在不少問題，但制度運行多年來，市民見到犯錯醫生受懲處，調查結果亦對申訴人有較大影響，例如投訴成立後在法院成功申索等，他認為，監管制度令外界對整個醫療制度都產生信心。

他又稱，早年曾與內地醫護交流，對方說內地不時有醫護遭暴力算帳的事件，當時他向對方解釋，由於香港設具公信力的投訴機制，較少人將不滿訴諸暴力，醫生做事亦會更小心。

翻查資料，近年內地就規管醫護、處理醫護投訴訂立不同法則，其中全國人大常委會去年通過的《醫師法》於本月起實施，訂明醫師權責等，其中第36條列明醫療衛生機構應「建立健全醫師崗位責任、內部監督、投訴處理等制度」，加強對醫師的管理。國家衛健委去年發布的「十應當」指引，則強調醫療機構應高度重視患者權益保障，並應及時妥善處理投訴，包括醫療機構應建立一站式投訴處理模式、及時核查投訴等。

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