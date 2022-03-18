內地同設監管醫護機制 林志釉：犯錯者受罰 外界增信心

【明報專訊】本港建立醫護監管機制多年，醫生、護士及各專職醫療人員等各有監管機制，而國家衛健委去年亦發布文件《醫療機構投訴接待處理「十應當」》（「十應當」），規範醫療機構如何處理投訴，而本月實行的《中華人民共和國醫師法》（《醫師法》）亦進一步規管醫師的行為等，並明確訂立醫師可被「終身禁業」。本身是醫委會成員的香港病人政策連線主席林志釉認為，本港的監管投訴機制訂立多年，過去亦有犯錯的醫生受懲處，令外界對整個醫療制度產生信心。
衛健委指引促妥善處理投訴
林志釉以醫生的監管機制為例，現時主要由醫務委員會按《醫生註冊條例》把關，負責醫生註冊、投訴等，公私營醫生同受監管。他說，醫委會的投訴制度雖被指存在不少問題，但制度運行多年來，市民見到犯錯醫生受懲處，調查結果亦對申訴人有較大影響，例如投訴成立後在法院成功申索等，他認為，監管制度令外界對整個醫療制度都產生信心。
他又稱，早年曾與內地醫護交流，對方說內地不時有醫護遭暴力算帳的事件，當時他向對方解釋，由於香港設具公信力的投訴機制，較少人將不滿訴諸暴力，醫生做事亦會更小心。
翻查資料，近年內地就規管醫護、處理醫護投訴訂立不同法則，其中全國人大常委會去年通過的《醫師法》於本月起實施，訂明醫師權責等，其中第36條列明醫療衛生機構應「建立健全醫師崗位責任、內部監督、投訴處理等制度」，加強對醫師的管理。國家衛健委去年發布的「十應當」指引，則強調醫療機構應高度重視患者權益保障，並應及時妥善處理投訴，包括醫療機構應建立一站式投訴處理模式、及時核查投訴等。