問投訴內地醫護機制 記者被狙擊now新聞道歉 陳鐵彪內部會議指犯眾怒 記協憂自我審查加劇

學者：內容合理勿上綱上線

記協：官員正面回答肯定提問價值

對於記者有關提問是否不當，浸大新聞系高級講師呂秉權認為，有關提問內容合理，不少市民關心投訴機制，亦有立法會議員關注，希望外界不要「上綱上線」。他續說，該記者發問時語氣較強硬，或令外界感被冒犯。港大法律學院副院長楊艾文向本報表示，他認為被投訴記者無違法，形容問題合理。

記協昨日發聲明，稱記者提問有其必要，而且官員兩度正面回答，是肯定該提問的價值；記協並對now新聞道歉表示遺憾，憂慮加劇編採人員自我審查。本報記者向新聞行政人員協會主席譚衛兒查詢事件，至截稿前未有回覆。

同曾問投訴機制 鄧飛：官員答法唔得

內地援港醫療團隊的責任問題引起關注，傳媒連日向政府查詢，連立法會議員亦曾提出有關疑問（見表）。醫管局周一（14日）回覆傳媒查詢，稱「醫管局會為團隊遇到的治療問題負上最終責任」。鄧飛翌日在一個小組委員會上再關注內地醫護投訴機制，徐德義答稱一定有程序，鄧昨向本報稱認為當時對方未能回答，「答法唔得」。

鄧拒評前日下午now記者的提問，但認為醫管局及後的回應比徐德義更清晰，令人更滿意。醫管局總行政經理劉家獻前日回應涉事記者提問時稱，投訴內地醫護的機制與現時一模一樣。

陳稱絕對贊成醫護來港 勿「拖後腿」

now新聞昨發表聲明，對提問「引起市民關注及不滿」致歉，並稱「我們非常感謝中央和內地的無私支援」。記者分別致電及以短訊向now新聞部主管、新聞行政人員協會執委陳鐵彪查詢，至截稿前未獲回覆。據了解，陳鐵彪昨在內部會議上形容該記者提問「犯眾怒」，因此發聲明致歉；並稱內地醫護來港，他「絕對正面贊成」，現時救人最重要，不應有任何事「拖後腿」，質疑「（內地醫護）未曾開工就講投訴」。

資深大律師湯家驊前日在社交網站質疑，只關心如何投訴內地醫護是涼薄無情。他昨稱，該記者無犯罪意圖，未必違法。

記協主席陳朗昇強調，市民關心內地醫護責任問題，記者有必要讓官員解釋清楚，不認為有違法。他強調，不能按記者的提問判斷其立場，涉事記者是履行其天職，對她被人身攻擊感失望，促請外界停止有關行為。

被問鄧飛 政研會：他支持醫護來港

政研會主席鄧德成回應稱，並非反對記者的問題，而是質疑其提問方式。對於鄧飛曾於立法會作類似提問，他強調鄧飛作為議員，關心法例是其職責，對方亦十分支持內地醫護來港。

《文匯報》昨日引述全國人大前常委范徐麗泰稱，對於社會個別人等對內地醫護人員心存偏見、甚至敵視，她斥責此等行為，「完全是反咬好人一口」，又稱大家應該感謝內地專家、醫護及各類人員伸出援手。

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