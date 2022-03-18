兩米高木板封灘警巡視 泳客：另覓別處

記者昨早到淺水灣泳灘觀察，工作人員以高約兩米木板圍封泳灘範圍，部分地方以水馬圍封，泳灘內未見市民。

不過有數名市民到天后廟旁邊的小沙灘，在無防鯊網的地方游泳。在深水灣，工作人員以膠板及鐵馬圍封泳灘出入口，在場有警員巡視。

「清晒啲嘢都清唔到零」

年逾七旬的張伯游泳40年，昨早帶同裝備欲往深水灣泳灘游泳，惟泳灘被封。他認為游泳者只有十多人，政府一刀切做法不公平，封灘亦不會對疫情有幫助；「老人家要游水身體才健康，否則身體變差」，張伯說會找其他地方游泳。李先生與友人亦欲到泳灘游泳，見封灘大感無奈，他批評政府「清晒啲嘢都清唔到零」，「民眾生活都是叫苦連天，不如認真諗吓可行的政策」。

鄧子安昨早在港台節目《千禧年代》中指出，限聚令難以執行，支持康文署圍封泳灘。他說最近往泳灘的市民有上千人，惟救生員只有兩人，「有些人（在我們）離開了又再犯，亦有人與我們爭拗，所以較難執行」；又指救生員無執法權，只能勸喻，最終或要報警，「市民不合作，可糾纏很久才能處理」。

救生員工會：兩人對千人 限聚難執行

康文署回覆本報查詢稱昨日無收到有關違例進入泳灘的舉報，但提醒市民不應在已關閉泳灘游泳。根據《泳灘規例》，違規進入已關閉刊憲泳灘者，可被罰款2000元及監禁14天。康文署又指，市民不應在無救生員當值的泳灘或其鄰近水域游泳，以免發生危險。

（新冠疫情）