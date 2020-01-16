累計染疫將破100萬 逾5100死 九成第五波

核酸陽性近3周首跌至四位數

昨新增的21,650陽性個案，包括8628宗核酸檢測陽性及13,022宗快速抗原測試陽性呈報個案。連同昨新公布個案，第五波累計逾98.4萬宗個案，疫情以來累計近99.7萬人染疫，即已知染疫人數逼近100萬（見表）。

無長期病 打兩針科興婦送院兩日亡

此外，昨日公布的289宗死亡個案，包括一名49歲、無長期病紀錄的女子，去年8月已打第二針科興，醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，病人3月14日入聯合醫院急症室，當時有呼吸衰竭、兩邊肺「花晒」，轉送深切治療部，3月16日死亡，已將個案轉交死因庭。連同昨日公布的個案，第五波疫情累計死亡增至4923宗，疫情兩年多以來累計5136宗死亡。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，很難估計疫情趨勢，過去一周都在3萬宗「上上落落」，昨日數字似乎稍為回落，但要看多數日，「本身已經有咁多人病，有好多傳播鏈在社區，仲好多人無病徵喺社區入面，佢哋都唔知，所以可能唔係好快即刻落曬，所以專家有時講要拖好耐，可能都有機會」。

昨公布289亡 梁子超料「橫行」一兩周

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，逼近100萬人染疫的數字很高，但相信仍有很多個案未被發現，估計實際染疫人數已有200萬至300萬。他認為，因社區已有一定比例人口染疫，疫情應開始回落，昨日個案數目比起高位7萬多宗已回落不少，但因近期很多小童和非院舍長者減少外出、感染比例較低，他們或會在未來一段日子受感染，故染疫數字回落得較慢。

港大早前推算第五波約有5100人死亡，惟截至昨日第五波死亡人數已破4900。梁子超估計，第五波死亡人數或較港大估算更高，但因疫情在大約兩周前已見頂，估計死亡人數亦已見頂，但會在高位「橫行」一段時間。

至於昨公布、已打兩針的49歲女死者，梁說，接種疫苗後6個月，保護力會下降，雖然Omicron在較年輕人群中輕症較多，但20至70歲人口感染人數多，故間中會出現重症。

明報記者

（新冠疫情）