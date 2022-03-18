洪水橋方艙啟用 1/3變長者暫託中心下月營運

政務司長李家超聯同發展局長黃偉綸及保安局長鄧炳強等多名官員昨到場視察。李家超說這是由中央援助建設的第五個社區隔離設施，地盤面積約3公頃，將分成兩個共同用途。中心會由社會福利署負責管理，提供護理和照顧服務。醫管局亦會提供醫護人員，照顧設施內長者需要，包括定時做所需檢測及確保長者準時服藥。

元朗潭尾隔離設施下周起交付

李家超說，由於洪水橋暫託中心有上蓋，令工作人員毋須日曬雨淋，設施亦可獲適當保障。當局營運暫託中心前會採取措施提升服務，包括加建無障礙通道、在大房間加設屏風及在洗手間增加照明和加建梯級。他感謝中建國際配合，把組合櫃打通建立較大房間，共有25間大房。他又補充，現時4個社區隔離設施平均有八成使用率，使用率屬滿意。而元朗潭尾的社區隔離設施下周起分段交付，設施面積接近10公頃。

坊間有傳言稱政府下周六推行全民強檢，李家超稱並不正確，政府正做細化工作，整個方案會深入研究每個環節。他表示無論最終決定方案如何，一定會有足夠時間通知市民做好準備。

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