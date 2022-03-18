簽字四月始打首針 九旬院友染疫後亡

商台昨報道，朱小姐的93歲老爺居於安老院舍，本身有長期病患，屬疫苗優先接種群組。朱的丈夫去年6月在院舍查詢下，已同意讓老爺接種科興疫苗，苦候4個月至去年10月才獲安排打第一針，一個月後亦沒打第二針。其老爺上月28日不幸染疫，至本月3日黃昏收到通知，老爺昏迷，其後不幸離世。

家屬批政府無把握時機接種反推諉

朱估計，老爺在安老院過身，其夫到醫院了解，老爺遺體放在醫院X光房，靠冷氣保存。因X光部放了6至8具遺體，他們認領遺體亦遇到障礙。而老爺逝世至今已兩星期，家屬仍未收到通知見殮房醫生，目前仍在等待驗屍，亦無從得知現時遺體去向，更無法辦理死亡證或做喪事。

朱說，他們從殯儀業界得悉，由於新冠患者遺體的屍袋不會打開，因此遺體亦不會安排妝身，認為對長者而言很不尊重，不是善終。她見到朋友的年長家人完成接種疫苗後，即使受到感染亦很快康復，令她感到政府並無把握時機為院舍長者打針，不憤老爺因政府失策而離世，「他們整天怪罪家屬不讓長者打針，我覺得很不公道」。

被問為何出事 林鄭：接種講求科學

本報於昨早抗疫記者會提問，已推行疫苗接種計劃一段時間為何仍有這些事情發生，相關官員需否負責，特首林鄭月娥和食衛局長陳肇始均沒正面回應。林太稱疫苗接種講求科學，因此若有做法要修訂，都要按專家提議，尊重專家意見。陳肇始表示，打針相隔時間由聯合科學委員處理，又強調長者屬高危群組，一直鼓勵優先接種疫苗，認為長者未必清楚明白接種資訊，過程又遇到家屬阻礙等困難，以致長者疫苗接種進度緩慢，但經當局解說，已加快進度。

（新冠疫情）