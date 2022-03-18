公屋戶入息兩年升0.14% 或12年首近凍租

房委會資助房屋小組今年7月將進行兩年一檢的公屋租金檢討，透過公屋住戶入息抽樣統計調查，剔除「富戶」、其他高收入非一般租戶和綜援戶後，對比2019年及2021年公屋住戶每月平均家庭收入，若增0.1%以上，則按該幅度加租，但加幅設10%上限；若減少0.1%以上，則按該幅度減租。

7月迎兩年一檢 近10年加幅皆約10%

參考統計處公屋住戶收入中位數數據，2019年平均月入中位數為18,150元，而去年有關數字為18,175元，兩年間增25元，即約0.14%。若房委會的入息統計得出的增加幅度與0.14%相若，公屋住戶或可在租金檢討機制2010年實施以來首次接近凍租。

翻查資料，繼2010年首次檢討的租金加幅為4.68%，2012年、2014年、2016年和2018年均加租10%達機制上限，前年加租幅度亦為接近上限的9.66%。

稱去年數字未反映疫情 社協倡寬免兩月租

若單以去年首三季數據推算，今年公屋戶原有望減租，但去年第四季收入反彈，追回差額，未料第五波疫情來襲，今年首季經濟掉頭向下。房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉指出，租金調整必須跟足機制，而是否再免租則要考慮最終調整幅度、首半年經濟、失業率和消費券等紓困措施的作用。他又建議將失業率和經濟數據與寬免租金的月份掛鈎，令決定較科學化和服眾。

社區組織協會副主任施麗珊亦稱，檢討數字截至去年底，未反映第五波疫情下基層失業狀况，即使最終凍租，房委會亦應為租戶寬免兩個月租金。

明報記者 曾偉龍

（新冠疫情）