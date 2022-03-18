失業率飈至4.5% 學者：差過預期 批人為災難恐下月破5 促放寬措施「救市」

繼上月公布的失業率中斷連續10個月跌勢，統計處昨公布，去年12月至今年2月經季節性調整的失業率為4.5%，較去年11月至今年1月失業率升0.6個百分點，回到去年7至9月的水平；同期就業不足率則由1.8%升至2.3%，幾近去年5至7月水平。總勞動人口降1.1萬至約380萬，失業人數增逾2.2萬至約15.7萬，同期就業不足人數升約1.7萬至8.6萬。

樓房修葺升3.4百分點 娛樂飈2.9

近乎所有主要行業的失業率及就業不足率均上揚，其中樓房裝飾、修葺及保養較上期顯著上升3.4個百分點至8.9%；藝術、娛樂及康樂活動則升2.9個百分點至8.2%；餐飲服務活動亦升1.9個百分點至8.1%（見表）。而就業不足率上升主要見於零售、住宿及膳食服務業以及藝術、娛樂及康樂活動業。

羅致光：勞工市場短期續受壓

勞工及福利局長羅致光表示，嚴峻的本地疫情嚴重打擊與消費相關活動，並干擾廣泛經濟活動，勞工市場短期內將繼續受壓，政府的紓緩措施應能提供一定支援，而勞工市場往後發展將取決於本地疫情演變，故各界須齊心合力支持政府抗疫，令疫情盡快受控。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波上月曾預期失業率將升至4.2%，結果升幅超過預期，他形容是「警號」及「人為帶來的災難」。他稱因政府處理疫情「無知、無能、進退失據」，社交距離措施無準則可言，商界未知何時可正常營業，紛紛停業或有限度營業，致百業蕭條。他預期下月公布的失業率將升破5%，促政府讓已接種疫苗的市民恢復晚市堂食及重開處所「救市」，否則憂6月公布的失業率或升至7%。

勞聯倡失業援助金涵停工者

勞聯立法會議員林振昇、周小松促政府公布失業援助金計劃詳情及盡快開放申請，發「救命錢」助失業人士渡難關。勞聯估計失業率高峰為3至5月，且疫後復蘇需時，料6、7月時失業情况嚴重，勞聯近月不斷收到失業工友查詢及求助，不少飲食業工友正停業、無收入，但仍受僱，憂不合資格申領失業援助金，建議援助金涵蓋因停工而無收入的員工。

66歲的陳先生從事飲食業40多年，一直做酒樓廚房工，惟去年3月與其餘5名員工遭解僱，後來做過數天洗碗工，又去過賣菜，但始終失業。他稱因疫情嚴峻，無工作機會，盼疫情早日受控，市道好轉，他可再找工作，否則或要返回家鄉惠州養雞、種菜生活。

明報記者

（新冠疫情）