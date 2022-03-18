港引入阿斯利康抗體藥 免疫力低可用

美准緊急使用 減77%有病徵感染風險

孔繁毅昨接受本報查詢時表示，Evusheld是給免疫系統有問題的人使用，包括接受器官移植病人等，約有數千名病人可使用，產品暫未送抵香港。據了解，當局會在每間醫院找出免疫力較低者注射Evusheld。

美國FDA去年12月初批准Evusheld緊急使用，當時Omicron未在全球大流行，FDA引述研究稱，對比注射安慰劑的組別，注射Evusheld的組別有病徵感染風險減低了77%，而主要副作用包括過敏、針口流血、頭痛、疲倦和咳嗽等。Omicron迅速在全球流行，阿斯利康引述英國牛津大學和美國華盛頓大學的研究，稱Evusheld對Omicron仍有效。

衛生署發言人回覆表示，根據紀錄，Evusheld並非本港註冊的藥劑製品，但《藥劑業及毒藥條例》容許註冊醫生可以為治療特定病人或臨牀試驗而進口未經註冊的藥劑製品供管有及使用。

（新冠疫情）