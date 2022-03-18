社署未答亞博醫患比例 有入住長者消瘦

特首林鄭月娥表示對數名長者不幸離世非常傷痛，他們年紀大及沒打針，有長期病，但不等於當局沒提供照顧服務，醫管局則提供醫療服務。醫管局行政總裁高拔陞稱會要求同事檢視過程和研究加強醫療程序。

醫生：2號館1至3醫生 院友300

亞博館分兩部分，分別是醫管局的社區治療設施，及社署負責的社區隔離設施。對於社署管理的亞博館有無醫護，醫管局總行政經理劉家獻表示其中一個館每日有醫生去，有些館有外展醫護定期診症及給醫療指示。

社署表示亞博5展館共1018個牀位，截至昨早有651人正隔離。以兼職醫生身分到社署2號館的老人科專科醫生佘達明表示，該館約有300名輕症院友，每日約有1至3名醫生，每4小時檢查院友維生指數、血壓等。他說院友多屬體弱或長期卧牀，大多需餵食或用胃喉進食，不少人進食情况不好，有些拒進食，令身體更差，關注他們到陌生環境不適應，認為輕症院友需照顧多於醫療需要。有不願具名的安老院負責人說，有長者返院舍後消瘦不少，部分輕5至6磅，有長者原本可靠助行架走路，但在亞博連日卧牀後，「返來後好似唔識行路咁」，健康與精神轉差。

議員稱有家屬投訴長者失聯

社署：可透過院舍查詢

立法會選委會界別議員江玉歡表示，不少家屬求助稱與亞博長者失聯，大感徬徨，促設專門熱線供家屬查詢，定期向家屬交代情况；又稱外界不知亞博照顧情况，要求入館視察，政府須交代各館入住人數、醫療及護理人手，釋除公眾疑慮。社署稱家人可透過院舍職員向社區隔離設施職員查詢院友情况，有需要及人手容許時，隔離設施職員可協助院友與親友通電話或視像通話。

安老事務委員會主席林正財表示，社署在亞博照顧大批確診院友涉大量工作及困難，但認同社署要加強與院友家屬及院舍溝通；現要減死亡及重症，應增加醫療資源予院友隔離設施，包括增派醫護、檢視急救等醫療儀器是否足夠，醫管局應加強支援。

醫局：兩地醫護有經驗「一傾就明」

至於醫管局管理的部分亞博館，高拔陞表示本身由各聯網或私家醫護以協作模式運作，有標準工作程序，內地及本地醫護多使用相近的國際標準治療，協作順利。至於中英文問題，他說兩地醫護溝通時即使字眼有別，但有臨牀經驗同事多「一傾就明」；臨牀系統即使改為中文，兩地醫護均以同一範本輸入資料，故前線同事「一睇就明」。劉家獻稱亞博內有急救設施，內地專家會與本港人員共同演練急救，急救涉整個團隊運作，包括心外壓及提供氧氣。

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