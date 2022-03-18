社署未答亞博醫患比例 有入住長者消瘦

【明報專訊】社署轄下供染疫院友隔離的亞博社區隔離設施，前日有3名長者不治，被質疑人手不足，有院舍稱曾住亞博的長者返院舍後變得消瘦及健康轉差。社署表示有專隊提供照顧及護理，但沒回答5個館各有多少病人、醫療及護理人手；醫管局表示有安排社區老人評估小組外展醫護團隊及兼職醫生於日間支援院友，其餘時間由醫管局在亞博的醫療團隊緊急支援。有議員稱許多家屬與亞博長者失聯，外界不知館內情况，要求入館視察。
特首林鄭月娥表示對數名長者不幸離世非常傷痛，他們年紀大及沒打針，有長期病，但不等於當局沒提供照顧服務，醫管局則提供醫療服務。醫管局行政總裁高拔陞稱會要求同事檢視過程和研究加強醫療程序。
醫生：2號館1至3醫生 院友300
亞博館分兩部分，分別是醫管局的社區治療設施，及社署負責的社區隔離設施。對於社署管理的亞博館有無醫護，醫管局總行政經理劉家獻表示其中一個館每日有醫生去，有些館有外展醫護定期診症及給醫療指示。
社署表示亞博5展館共1018個牀位，截至昨早有651人正隔離。以兼職醫生身分到社署2號館的老人科專科醫生佘達明表示，該館約有300名輕症院友，每日約有1至3名醫生，每4小時檢查院友維生指數、血壓等。他說院友多屬體弱或長期卧牀，大多需餵食或用胃喉進食，不少人進食情况不好，有些拒進食，令身體更差，關注他們到陌生環境不適應，認為輕症院友需照顧多於醫療需要。有不願具名的安老院負責人說，有長者返院舍後消瘦不少，部分輕5至6磅，有長者原本可靠助行架走路，但在亞博連日卧牀後，「返來後好似唔識行路咁」，健康與精神轉差。
議員稱有家屬投訴長者失聯
社署：可透過院舍查詢
立法會選委會界別議員江玉歡表示，不少家屬求助稱與亞博長者失聯，大感徬徨，促設專門熱線供家屬查詢，定期向家屬交代情况；又稱外界不知亞博照顧情况，要求入館視察，政府須交代各館入住人數、醫療及護理人手，釋除公眾疑慮。社署稱家人可透過院舍職員向社區隔離設施職員查詢院友情况，有需要及人手容許時，隔離設施職員可協助院友與親友通電話或視像通話。
安老事務委員會主席林正財表示，社署在亞博照顧大批確診院友涉大量工作及困難，但認同社署要加強與院友家屬及院舍溝通；現要減死亡及重症，應增加醫療資源予院友隔離設施，包括增派醫護、檢視急救等醫療儀器是否足夠，醫管局應加強支援。
醫局：兩地醫護有經驗「一傾就明」
至於醫管局管理的部分亞博館，高拔陞表示本身由各聯網或私家醫護以協作模式運作，有標準工作程序，內地及本地醫護多使用相近的國際標準治療，協作順利。至於中英文問題，他說兩地醫護溝通時即使字眼有別，但有臨牀經驗同事多「一傾就明」；臨牀系統即使改為中文，兩地醫護均以同一範本輸入資料，故前線同事「一睇就明」。劉家獻稱亞博內有急救設施，內地專家會與本港人員共同演練急救，急救涉整個團隊運作，包括心外壓及提供氧氣。
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