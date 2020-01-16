打3針翁申口服藥 診所跟指引拒批 家屬質疑「懲罰齊針者」 梁卓偉：指引「少少本末倒置」

林太周一在記者會講解新冠口服藥，有份出席的港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅當時稱，兩種口服藥適用於輕症，需在發病首5天內服用，並應處方予有高危因素，如70歲以上、有長期病患及未完成接種新冠疫苗的病者，即完全未打針、只打一或兩針科興，及只打一針復必泰病人。

家屬指無自理能力 憂同住長者中招

本報昨接獲投訴，患認知障礙的八旬翁染疫，發病5天內到指定診所求醫，惟醫生以老翁已打三針復必泰為由拒處方口服藥，稱「打咗三針，病毒好快降」；又表示按醫管局指引，只能處方予打兩針科興或一針復必泰病人，形容開藥要求令他「好難做」，「如開畀你會畀上面問」。

事主女兒黎小姐表示「好唔服氣」，稱有打齊三針仍染疫死亡案例，父親屬長者有風險，病毒Ct值高達15，卻因打齊針沒藥吃，認為指引是「懲罰打齊針的人」。她又擔心爸爸患認知障礙沒自理能力，現仍「除口罩、行勻全屋打噴嚏」，沒口服藥降其病毒量，同住七旬母及患心臟病的九旬婆婆會染疫，最終只增醫療負擔。

指「打針後無藥食」或致疫苗猶豫

梁：若無供應問題 逾70歲應即派藥

梁卓偉向本報表示，該指引有兩大問題，首先口服藥若無供應問題，應盡快使用，更廣泛使用，不存在「積穀防饑」的考慮，因疫情已過頂峰會減退，感染的人會漸減；另一大問題是指引長遠會令一些原想打針的人有猶豫，因打完針無藥食，這就會引起非理性行為，中長線令疫情更難受控。

梁說年齡是新冠最大的嚴重併發症因素，認為「凡70歲以上者，想都不用想就要派藥」；另一類要派藥的是院舍院友和不能自理者，包括殘疾及智障者，這類人無論有否長期病患、任何年齡都要派；第三類是癌症患者、癌症康復者及有嚴重長期病者，例如嚴重三高、晚期腎衰竭、嚴重心臟病如冠心病等。他又說，唯一可理解但不可接受不向這些人派藥的理由，是藥物供應不足，但若然如此，就要想盡辦法令供應足夠。

孔繁毅：庫存有限 先予易惡化者

劉家獻：醫生會按風險評估

孔繁毅回應查詢稱，口服藥庫存有限，故指引為優先處方予惡化風險高的患者，即未完成疫苗接種者才有資格獲處方，此做法亦建基於醫管局數據，現逾九成住院或死亡個案沒打針，已打齊針者惡化風險非常低。他說不擔心指引令有意打針者卻步，因口服藥無法代替疫苗提供長期保護，不認同要改指引。針對上述個案，他認為應將患者送急症室治療，因同住家人未必有能力照顧。

醫管局總行政經理劉家獻昨在記者會回應用藥指引時稱，局方有向前線同事發用藥指引，曾否接種疫苗只是其中一個考慮，有特別情况醫生會作風險評估，視乎患者年齡、免疫力、血含氧量，有否出現肺炎病徵等決定。

183人已用輝瑞口服藥

此外，醫管局總行政經理劉家獻昨亦表示，截至周三（16日），醫管局已處方默沙東口服藥予約6200多名患者，輝瑞口服藥則於前日開始使用，已用於183名患者身上。

醫管局行政總裁高拔陞表示，獲處方默沙東口服藥的患者中，約4000人為院舍院友及指定診所求診者，相信隨着藥物使用愈來愈多，對病情控制會有幫助。

明報記者

（新冠疫情）