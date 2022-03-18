何栢良認同袁國勇：逾95%人打三針可復常

何栢良昨在港台《千禧年代》表示，認同袁國勇建議的方向，本港應朝三針疫苗接種率達到95%的目標推進，而特區政府公布的復常路線圖須具前瞻性，負責任做法為預告未來3個月至半年的防疫及復常時間表。

除罩應最後放寬 料二次感染多於5%

政府早前公布第五波新冠疫情有500多宗二次感染個案，即在第一至四波疫情染疫後現在再感染，何栢良稱數字符合預期，解釋指現時本港流行的Omicron BA.2病毒株，比早前病毒有很大轉變，市民有可能再感染，以本港第一至第四波疫情共約1萬宗個案推算，今波疫情二次感染率約5%，但同樣流行Omicron的英國則推算去年12月至今有65萬人二次感染，比率約10%，何認為如參考英國數字，本港實際二次感染數字或更多。

17萬青壯年未打針 促疫苗證「加辣」

何栢良昨另在商台《在晴朗的一天出發》稱，目前20至59歲的工作人口仍有約17萬人一針未打，故建議政府微調或為疫苗通行證「加辣」，將相關手機應用程式個人化，整合用家感染及打針紀錄，並為針與針之間設限期，若過了指定限期仍未接種下一針，疫苗通行證就會過期，不能進入指定場所。

他解釋，現時疫苗通行證不論疫苗種類，統一要求於指定日期前打一針或兩針並不科學，因科興須打3針才算基本完成接種，復必泰則是兩針，加上現時有大量市民染疫，市民未必掌握染疫後如何打針，認為上述建議可令市民清晰了解接種時間表，並提高疫苗通行證成效。

（新冠疫情）