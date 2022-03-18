內地網民批評連累封城 林鄭：網上多謠言 唔睇唔聽

馬嶽：問題難答 無關是否網上

中大政治與行政學系副教授馬嶽認為，對林鄭月娥而言，問題本身已不容易回答，與言論是否在網上出現無關，因林太昨日曾澄清網上全民檢測傳聞。馬嶽表示，內地有意見稱香港連累當地爆發疫情，但林太不能說「是」或「否」，若回答「是」，需有具體證據，但亦不能說已處理很多疫情而否認；但他認同，作為特首沒必要回應全部網民意見。

葉劉：領袖要有同理心 勿掩耳盜鈴

行會成員葉劉淑儀表示身為領袖要有同理心，要知道和了解市民感受，不聽不看只是掩耳盜鈴。實政圓桌田北辰表示，林太稱社交平台每日有很多評論、揣測、謠言，說法有如與假資訊共存，質疑政府不執法處理網上假資訊，「如果在香港的謠言沒法處理，其他地方的更無能為力」。

近日中國大陸微博出現不少言論，認為深圳大部分染疫個案來自香港輸入，直指受香港拖累，深圳在周一（14日）開始封城，《環球時報》前總編輯胡錫進當日發文指「香港牽連了深圳」。對於林太昨早的回應，微博有網民形容為「金句」，反問跨境貨車司機受感染、從香港到上海的確診個案是否都是假的，「深圳封城不還是因為你（林太）！」

（新冠疫情）