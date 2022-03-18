未定強檢時間表 建制質疑無心做

林鄭：從未講過3月26日強檢

林太昨在例行記者會表示，過去一個月來疫情變化很大，形容抗疫政策須不斷「重新評估如何去做」，會爭取盡快匯報全民檢測及其他如社交距離措施等措施。她昨又重申，政府從未對外講過3月26日進行強檢的日子。

行會成員葉劉淑儀相信政府仍然準備全民強檢，而且不排除日後有第六波疫情再臨，不如「試下動員一次」。

湯家驊：應個案回落才做 否則「害死香港」

行會成員湯家驊認為，由於建制派壓力，全民檢測是事在必行，但建議每日新增確診個案回落至一二千宗時才進行，否則在社區隔離設施不足下進行強檢，只會「害死香港」。

有份提倡全民檢測的經民聯梁美芬表示，留待特首交代強檢的動向，但認為目前情况下，政府可加強上門逐家逐戶派發快速檢測包，令確診市民不至走入社區。

選委會界別陳凱欣認為全民檢測是否仍然要做需專家評估，她認為若有能力當然要做。她又表示，政府應交代接納了哪一批專家的意見及推行的準則，而不是再空談日子。

金發局主席：定路線圖對各方正面

金發局主席李律仁稱贊成袁國勇等路線圖建議，認為路線圖對各方都是正面，呼籲社會吸納共識，好過「討論清零唔清零、躺平不躺平，全民檢唔檢測」。他向本報說，目前疫情發展最影響一些以香港作為亞洲區總部的企業，而香港一直以來優勢是聯通，熱切期待金發局自掏腰包在機場賣廣告，「歡迎國際和內地金融人才暢通無阻地進出香港」。

（新冠疫情）