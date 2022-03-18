全民檢不檢 最快下周交代 林鄭稱市民金融機構失耐性 考慮抵港者隔離減至7日

政府在上月22日宣布大幅收緊多項防疫措施，並公布將於本月推行全民強制檢測，當時預期疫情持續，政府一次過公布延續兩人限聚令及英美9國禁飛令至4月20日再檢討。不過，林太昨出席抗疫記者會時改口風，表示雖然個案仍然在高位橫行，由於強烈感受到市民對防疫措施耐性正在減退、金融機構對香港與外界隔離失去耐性，希望全面向社會交代是否繼續執行或調整防疫措施，看清楚前景。

對於外國商會及領事館多番游說政府縮短檢疫時間，林太昨首度表示在港染疫者快速檢測第6、7日連續陰性可恢復正常生活，有強烈理據處理入境旅客套用相近標準，但呼籲要考慮醫院承擔能力，多給些時間。香港英商會歡迎政府檢討出入境及社交距離措施，希望當局可短期內放寬有關措施，及提出未來的路線圖。

袁國勇倡逾95%接種率可解禁

林鄭：設目標才放寬「自綁手腳」

對於港大學者袁國勇等在本報撰文建議疫苗接種率逾95%可逐步放寬社交措施，林鄭月娥昨說設定目標才可放寬措施是「自綁手腳」、反而「令更多人更驚」，不達標令市民更加投訴。

梁栢賢：應集中為70歲以上長者「常檢」

應恢復經濟 「新冠會死失業都會死」

梁栢賢則稱袁國勇等的建議可視為大方向，並表示現有策略是減重症、減死亡，措施應以此為目標，「咁全民檢測係咪最有效？」他說已打兩針或已染疫者的風險較低，為他們檢測或浪費。梁認為應集中為70歲以上的長者「常檢」，即為院舍內未打兩針、未染疫的滿70歲長者，每周以快速測試驗兩次，發現陽性即用口服藥，並同時鼓勵他們打針；社區長者現透過非政府組織協助打針，未來可善用這網絡「常檢」。

袁國勇等預計第五波尾聲可以延續數月，每日新增個案仍逾千，梁栢賢提議用死亡數字作為放寬防疫的指標，「長遠睇感染數字無意思，因為不少人染完又染」。他舉例說，每日死亡數字由高位的約300宗減半，社交距離措施可考慮放寬，因這時醫院應漸復常，但同時要為家長提供清晰教育，如何保護未能打針的幼童。

商界期盼復常，梁栢賢認為未來應先恢復本港經濟活動，然後按情况以疫苗通行證通關，無論對內地或外國，可考慮讓打了3針、持核酸陰性及有健康碼的人入境，料此舉可平衡風險及經濟發展。除了新型冠狀病毒可奪命，他相信「失業、經濟衰退都會死」。

行政會議成員葉劉淑儀認為，社會及商界已多次要求政府交代路線圖及防疫措施的「退場機制」，「社會最失望係日日重複打幾多針及死亡個案，咁多措施、出路係點呢？」她形容目前已傳有很多跨國公司搬走，對香港造成很大傷害，認為政府應一早交代未來防疫的策略。另一名行會成員湯家驊則相信，就算本港微調措施，都不會大改優先與內地通關目標。

梁卓偉：香港無好計劃 還是無執行好計劃？

港大醫學院院長梁卓偉則稱，香港回復正常運作前，另一波必定出現，因為按港大推算，第五波會有約400多萬人受感染，隨着香港重新放鬆社交限制，餘下200萬至300萬人始終會面對新一輪新冠病毒的威脅。梁接受美國《大西洋雜誌》訪問談到香港的情况，反問香港到底是無一個好的計劃，還是無執行一個好的計劃？他在訪問中說，作為顧問已提出最好的科學實證，並引用以已故英國名相戴卓爾夫人比喻，「顧問提供意見，官員決策」。

明報記者

（新冠疫情）

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