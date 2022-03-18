全民檢不檢 最快下周交代 林鄭稱市民金融機構失耐性 考慮抵港者隔離減至7日

【明報專訊】政府為控制第五波新型冠狀病毒疫情，原本計劃本月推全民檢測，並實施二人限聚令等至4月下旬，特首林鄭月娥昨改口風，預告最快於周日或周一公布中期檢討入境檢疫及是否全民強制檢測等多項措施。林太承認，市民對措施耐性正減退、金融機構對香港對外隔絕失去耐性，屆時會交代部分措施的未來方向，並正考慮讓抵港者的14日隔離期減至7日。醫管局前行政總裁梁栢賢認為，現時以減少死亡為目標，需思考全民檢測是否最有效，建議應集中為高風險的滿70歲長者「常檢」。
政府在上月22日宣布大幅收緊多項防疫措施，並公布將於本月推行全民強制檢測，當時預期疫情持續，政府一次過公布延續兩人限聚令及英美9國禁飛令至4月20日再檢討。不過，林太昨出席抗疫記者會時改口風，表示雖然個案仍然在高位橫行，由於強烈感受到市民對防疫措施耐性正在減退、金融機構對香港與外界隔離失去耐性，希望全面向社會交代是否繼續執行或調整防疫措施，看清楚前景。
對於外國商會及領事館多番游說政府縮短檢疫時間，林太昨首度表示在港染疫者快速檢測第6、7日連續陰性可恢復正常生活，有強烈理據處理入境旅客套用相近標準，但呼籲要考慮醫院承擔能力，多給些時間。香港英商會歡迎政府檢討出入境及社交距離措施，希望當局可短期內放寬有關措施，及提出未來的路線圖。
袁國勇倡逾95%接種率可解禁
林鄭：設目標才放寬「自綁手腳」
對於港大學者袁國勇等在本報撰文建議疫苗接種率逾95%可逐步放寬社交措施，林鄭月娥昨說設定目標才可放寬措施是「自綁手腳」、反而「令更多人更驚」，不達標令市民更加投訴。
梁栢賢：應集中為70歲以上長者「常檢」
應恢復經濟 「新冠會死失業都會死」
梁栢賢則稱袁國勇等的建議可視為大方向，並表示現有策略是減重症、減死亡，措施應以此為目標，「咁全民檢測係咪最有效？」他說已打兩針或已染疫者的風險較低，為他們檢測或浪費。梁認為應集中為70歲以上的長者「常檢」，即為院舍內未打兩針、未染疫的滿70歲長者，每周以快速測試驗兩次，發現陽性即用口服藥，並同時鼓勵他們打針；社區長者現透過非政府組織協助打針，未來可善用這網絡「常檢」。
袁國勇等預計第五波尾聲可以延續數月，每日新增個案仍逾千，梁栢賢提議用死亡數字作為放寬防疫的指標，「長遠睇感染數字無意思，因為不少人染完又染」。他舉例說，每日死亡數字由高位的約300宗減半，社交距離措施可考慮放寬，因這時醫院應漸復常，但同時要為家長提供清晰教育，如何保護未能打針的幼童。
商界期盼復常，梁栢賢認為未來應先恢復本港經濟活動，然後按情况以疫苗通行證通關，無論對內地或外國，可考慮讓打了3針、持核酸陰性及有健康碼的人入境，料此舉可平衡風險及經濟發展。除了新型冠狀病毒可奪命，他相信「失業、經濟衰退都會死」。
行政會議成員葉劉淑儀認為，社會及商界已多次要求政府交代路線圖及防疫措施的「退場機制」，「社會最失望係日日重複打幾多針及死亡個案，咁多措施、出路係點呢？」她形容目前已傳有很多跨國公司搬走，對香港造成很大傷害，認為政府應一早交代未來防疫的策略。另一名行會成員湯家驊則相信，就算本港微調措施，都不會大改優先與內地通關目標。
梁卓偉：香港無好計劃 還是無執行好計劃？
港大醫學院院長梁卓偉則稱，香港回復正常運作前，另一波必定出現，因為按港大推算，第五波會有約400多萬人受感染，隨着香港重新放鬆社交限制，餘下200萬至300萬人始終會面對新一輪新冠病毒的威脅。梁接受美國《大西洋雜誌》訪問談到香港的情况，反問香港到底是無一個好的計劃，還是無執行一個好的計劃？他在訪問中說，作為顧問已提出最好的科學實證，並引用以已故英國名相戴卓爾夫人比喻，「顧問提供意見，官員決策」。
明報記者
（新冠疫情）
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