染疫者垃圾未當一般廢物 醫局：月底始全面實行

本報上周曾報道衛生防護中心更改指引，考慮到目前變異病毒株在香港的流行情况和致病性，以及由一般廢物的傳播風險，決定把新冠確診病人所產生的廢物列為「一般廢物」，即由傳染性醫療廢物的「紅膠袋」處理，改為用一般垃圾的「黑膠袋」。

至少兩醫院仍用紅膠袋

本報向3間不同醫院的醫護查詢處理新冠病人相關醫療廢物的方式，其中有新界西聯網醫院醫護稱，其醫院4日前才開始改用黑膠袋處理；另外兩間九龍中聯網醫院的醫護均說其醫院一直用紅色膠袋處理。

醫管局回覆本報表示，就衛生防護中心發出有關處理新冠病人廢物的指引，醫管局轄下的醫院及診所已即時與食環署或垃圾收集承辦商聯絡，配合推行新指引建議的措施，包括委派垃圾收集承辦商處理等。在此期間，醫院及診所仍然會暫時以醫療廢物處理相關廢物。

（新冠疫情）