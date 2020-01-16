Fitness First清盤 會員可轉會PURE

Fitness First表示，遺憾宣布營運商「香港Evolution Wellness」於昨日起停運，並開始清盤程序，又形容公司經過「漫長的挑戰」後無法如常運作，結業決定屬不得已，並鄭重送上「最真誠歉意」。公司已與健身中心PURE籌組安排，如會員持有截至昨日的有效合約，未來5個工作天內將收到電郵，列明合約餘額，與PURE簽訂合約後可再使用。如會員不選擇PURE服務，則必須與清盤人聯絡，將適時公布詳情。

消委收12投訴涉款12萬

消委會至昨傍晚共接獲12宗有關Fitness First結業的投訴，涉款122,578元。消委會稱正積極聯絡該健身中心的負責人，敦促其妥善處理相關客戶服務的工作。

Fitness First會員Jackie於去年9月以近1.1萬元優惠價購買兩年會籍，受社交距離措施影響，健身時間不多。他說理解該公司做法，畢竟租金壓力大，總比資金「跌落鹹水海」好，而PURE地點方便，預計將接受方案。他擔心會員申請退款，於清盤程序上不會獲優先處理，若不接受方案或難獲退款。另一會員梁小姐認為公司做法妥善和合理，而自己昔日都是PURE舊客，不過其會費只繳付到1月，將視乎PURE收費再決定是否接受方案。

教練林先生（化名）在Fitness First工作約3年，認為公司的做法會令自己最少三分之一熟客轉到PURE健身，即使日後重投業界，短時間內都難以增加客源。他形客今次是「大出血」，擔心顧客日後對自己的信心減少。他說由於復業無期，暫時只能做外賣速遞兼職，或考慮轉行。

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