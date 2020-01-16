聘退休公僕做全民強檢 時薪150元

根據退休公務員向本報提供的公務員事務局一般職系處招募信息，當局正為全民檢測期間的「接聽熱線專隊」招募成員，負責全民檢測期間的熱線服務及資料輸入，熱線服務約為上午8時至晚上10時，包括周六、周日及公眾假期。根據有關信息，當局將按退休後服務合約招聘文書及秘書職系退休公務員，當值時薪150元。

網傳強驗違「留家令」罰款

政府轟不實 譴責誤導市民

facebook專頁「公務員secrets」有人引述不具名消息稱，政府計劃3月26日至4月3日為身在香港、3歲或以上的人，透過預約作3輪全民核酸檢測，每3日一次，而今年內確診或康復者毋須檢測。據本報了解，政府處理圍封強檢亦以去年12月31日劃線，之後感染者毋須再檢測。有關帖文表示，當局擬在全港設立共500個檢測中心，在全民檢測期間，為減少人員流動及交叉感染風險，政府將實行「留家令」，違者可判罰款。

政府發言人昨出稿澄清，網上流傳有關「全民強制檢測」計劃實施日期和詳情非官方公布消息，又稱計劃規模龐大，執行上不容有失，政府須仔細謀劃，確保配套足夠和調配充足人手，目前計劃仍在細化階段，一敲定便會向外公布，並廣泛宣傳，「對於有人在網上散布不實和誤導市民的消息，我們深表遺憾並予以譴責」。

（新冠疫情）