研究：高透氣度口罩減疲勞不減防護率

理工大學康復治療科學系副教授魏佩菁受職安局委託研究，了解不同透氣度、物料及款式的口罩，對佩戴者在體力勞動工作時有何生理反應影響。她指口罩壓力差值（Delta P/ Differential Pressure）愈低，代表透氣度愈高，壓力差值等於或小於3，代表口罩透氣度佳。

研究發現，佩戴透氣度高的口罩，可讓人在體力勞動時，心率及呼吸頻率較低，較慢感到疲勞，而且勞動後恢復正常心率所需的時間較短，而且不少口罩已做到既透氣又能防護。

市面49款口罩 兩款列透氣度

職安局首席顧問楊冠全稱，戴透氣度高的口罩工作可減少疲勞，建議僱主為員工購買。不過職安局調查發現，市面上49款口罩中只得兩款在盒裝標明透氣度。本報記者昨到3間個人護理店檢視20多款口罩，只有兩款有標明透氣度，而兩牌子的壓力差值皆大於3，即未達良好透氣度。楊冠全建議口罩生產商將數值標於盒裝上，供市民參考。

另有政府專家建議市民戴兩個口罩，楊冠全指建議關注口罩是否緊貼面部，而戴透氣度高的口罩即使緊貼亦不會讓人感侷促。

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