同事「返到想喊」 支援職系工會：料一成員工欲離職

醫局：去年2月至今年1月離職率14.1%

醫管局表示，以全職人員計算，醫管局共有逾17,000護理支援人員及逾22,000名其他支援人員。由2021年2月至2022年1月，全職護理支援人員及其他支援人員的離職率分別為14.1%及15.3%。

吳偉玲說，有非「dirty team」或內科病房工作的員工未被安排使用N95口罩，「例如外科或骨科，好多時候上來發燒兩日之後『撩』先中（陽性），但呢啲病房內都只係戴外科口罩」。她又說，非新冠病房職員沒有特別津貼，「連外面機構嘅清潔姐姐、保安都會有」。她估計5%至10%會員欲離職，當中或有5%病人服務助理萌去意。

指有人轉職暫託中心 「薪高風險低」

吳又說：「曾經聽過ICU（深切治療部）同事講，佢哋去急症室撈case（找病人），係搵唔到佢（病人），最後發現佢可能兩日都無進食，真係好似戰地醫院一樣，病人、職員都辛苦，我做咗十幾年，都無見過咁慘烈嘅環境」。

吳表示最近亦聽到身邊有同事年資較淺，距離升職尚有一段距離，覺得醫管局的工作「無錢」，去了應徵社福界院舍，或仁濟醫院社會服務部即將在荃灣西約體育館設立暫託中心的短期空缺，除工資較高，他們也認為「做呢啲風險反而比較低」。她認為醫管局應向支援職系員工發定額津貼「穩定軍心」。

醫管局稱，為應對第五波疫情所帶來的沉重工作量，局方已重啟「應付危機特別酬金計劃」；又指會繼續密切留意人手安排及員工的工作環境，亦會檢視不同措施支援員工，有需要時會推出更多支援員工的方案。

（新冠疫情）